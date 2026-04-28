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Martes, 28 de abril de 2026
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Violencia en Colombia

“Hemos visto en Colombia una ola de atentados terroristas que se han hecho bajo la complacencia de un presidente absolutamente desconectado de la realidad”: Daniel Palacios

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Daniel Palacios, excandidato presidencial y exministro del Interior, habló en La Tarde de NTN24.

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció haber recibido nuevas amenazas de muerte por parte de grupos narcoterroristas, información que inicialmente habría sido suministrada por el propio Gobierno Nacional a través del ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional.

Según la candidata, estos funcionarios le habrían informado que un grupo criminal habría ofrecido aproximadamente dos mil millones de pesos por su cabeza.

Sin embargo, horas después de la denuncia pública, el ministro de Defensa ofreció declaraciones que relativizaron el alcance de estas amenazas específicas.

El funcionario señaló que "lamentablemente, la historia de Colombia muestra que los candidatos presidenciales siempre han estado amenazados" y que "las amenazas provienen de diferentes actores y de diferentes fuentes", mencionando al ELN, la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC y otros grupos criminales.

El ministro de Defensa aseguró que "las elecciones van a ocurrir" y que los candidatos "tienen todas las garantías para que puedan adelantar sus campañas", pese a que la ciudadanía se encuentra totalmente amedrentada por el terrorismo.

Esta situación se presenta en medio de una ola de violencia que afecta particularmente al suroccidente colombiano, especialmente los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, donde se han registrado múltiples atentados terroristas en días recientes.

Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro le restó importancia a la evidente crisis de seguridad y se pronunció afirmando que su administración presenta las cifras más bajas en materia de homicidios desde 1993.

"No hay un caos de la seguridad, como se anuncia", declaró el mandatario, atribuyendo la violencia actual a disputas entre grupos mafiosos relacionados con el narcotráfico y la minería ilegal.

Daniel Palacios, excandidato presidencial y exministro del Interior, quien acompaña la campaña de Valencia, calificó como "deplorable" la situación de seguridad y criticó que el Gobierno informe sobre amenazas inminentes para luego desvirtuar sus propias alertas días después.

"Es muy preocupante que el gobierno informe a través de su ministro (...) sobre la inminencia y la posibilidad de un atentado en contra de la candidata Paloma Valencia y tres, cuatro días después lo desvirtúan ellos mismos", señaló.

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