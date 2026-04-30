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Jueves, 30 de abril de 2026
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Ecuador

País latinoamericano empieza a extraer petróleo con fracking en la Amazonía

abril 30, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Extracción de petróleo - Canva
Extracción de petróleo - Canva
La compañía estatal del país dijo que el uso de la técnica se traduce como "un nuevo horizonte" para la producción de petróleo.

Este miércoles 29 de abril, la petrolera estatal de Ecuador informó que inició operaciones para explotar petróleo en la selva amazónica por primera vez mediante la técnica del fracking, criticada por su impacto medioambiental.

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Así las cosas, el país latinoamericano se convierte en uno de los pocos en la región, junto a México y Argentina, en usar dicho método en el que se fracturan rocas mediante una gran cantidad de líquidos, como agua, a alta presión para extraer gas y crudo.

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, conocida mejor por su nombre comercial EP Petroecuador, dijo mediante un comunicado que la técnica comenzó a utilizarse en la provincia amazónica de Sucumbíos (noreste), fronteriza con Colombia.

Según indicó, su uso se traduce como "un nuevo horizonte" para la producción de petróleo en Ecuador. En el comunicado, se dijo que el proyecto es ejecutado junto a la firma CCDC, filial de la china CNPC.

El anuncio se conoció en momentos en los que transcurría una cumbre en la ciudad colombiana de Santa Marta para avanzar hacia una reducción de los combustibles fósiles, de la cual hicieron parte medio centenar de países.

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Cabe mencionar que Ecuador fue uno de los ausentes, así como los grandes productores mundiales de crudo como Estados Unidos, China y Rusia.

El país latinoamericano ha visto una reducción de la producción de petróleo por factores como la falta de inversión, que ha descendido a 441.000 barriles por día en 2025. Las cifras indican que, de dicha producción, el país exportó un 74%.

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