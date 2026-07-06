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Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Mora asumirá sus funciones a partir del próximo 7 de agosto de 2026.

Jorge Mora, el ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habló en exclusiva con NTN24 sobre los desafíos que enfrenta la administración entrante en materia de seguridad.

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"Lo primero que necesita el sector defensa es recobrar la moral combativa. Tenemos que ser inflexibles con actos de corrupción", dijo Mora.

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Posteriormente, recordó en el canal de las Américas: "El Pacífico colombiano es una región azotada por los grupos armados. Este gobierno (que preside Gustavo Petro) permitió que los grupos armados se fortalecieran".

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En cuanto a la relación estratégica con el gobierno de los Estados Unidos, Mora sostuvo: "Vendrán acercamientos interesantes".

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"El relacionamiento con Estados Unidos es supremamente importante; en el escudo de las Américas vamos a trabajar de manera comprometida", recalcó.

Antes de finalizar la entrevista, el ministro de Defensa designado añadió: "El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad... Viene un nuevo gobierno, una nueva propuesta".

Mora, vale añadir, asumirá sus funciones a partir del próximo 7 de agosto de 2026.

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