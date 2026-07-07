Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria del régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

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Entre las embarcaciones afectadas están el petrolero saudí Wedyan y el carguero de gas natural catarí Al-Rukayyat.

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Según reportes, los ataques provocaron daños significativos y un alza inmediata en los precios globales del petróleo.

Con este ataque, la dictadura de los ayatolás rompió un acuerdo de alto al fuego previo. Como consecuencia, países como Arabia Saudí y Catar responsabilizaron legalmente a Teherán por las agresiones.

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Al margen de tal situación, el presidente Donald Trump sostiene que "es preferible alcanzar un acuerdo de paz duradero con Irán que afectar a millones de personas".

Sin embargo, advirtió que cuenta con la capacidad de destruir infraestructuras críticas en el país y "terminará el trabajo" si no se llega a un consenso final.

Los precios del petróleo cerraron con alzas de alrededor del 3% este martes tras registrarse tres ataques en 24 horas contra buques en el estrecho de Ormuz.

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La jornada cerró con una escalada adicional en el mercado extrabursátil después de que Washington revocara la licencia general que autorizaba la venta de petróleo iraní.

El estrecho de Ormuz es un canal marítimo vital de unos 33 kilómetros de ancho ubicado entre Irán, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Su importancia radica en que por él transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural del mundo.