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Martes, 16 de junio de 2026
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Pelea entre hinchas de Argentina y Argelia en el Times Square - Foto captura video
Pelea entre hinchas de Argentina y Argelia en el Times Square - Foto captura video
Mundial 2026

En imágenes quedó registrada fuerte pelea entre aficionados de Argentina y Argelia en la turística Times Square de Nueva York

junio 16, 2026
Por: Natalya Baquero González
Lo que parecía un ambiente de celebración mundialista en el corazón de Nueva York se vio empañado por el mal comportamiento de los aficionados argelinos y argentinos.

Con la inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 en cada uno de los países anfitriones, también se han dispuesto puntos estratégicos en diferentes ciudades para que los aficionados vivan la fiesta del fútbol.

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Dentro de los espacios a los que han acudido los hinchas de las diferentes selecciones mundialistas se encuentra el Times Square, lugar en que se han dado encuentro cientos de personas para realizar cánticos y banderazos en apoyo a sus selecciones.

El pasado lunes en horas de la noche, lo que parecía un ambiente de celebración mundialista en el corazón de Nueva York se vio empañado por el mal comportamiento de los aficionados de las selecciones de Argentina y Argelia que se encontraban allí.

En videos que circulan en redes sociales, se ve cómo de un momento a otro las arengas y cánticos de los hinchas de ambos equipos pasaron a ser fuertes patadas, puños y empujones sin importar la presencia de menores de edad.

Entretanto, aficionados de otras selecciones presentes allí intentaron mediar para detener la confrontación entre los seguidores argelinos y argentinos. Intervenciones que, según el medio DSPORTS, permitieron que esta situación no pasara a mayores.

Pese a esa bochornosa situación, vivida en el Times Square en Nueva York, en otras partes como Kansas, hinchas de la selección de Argentina en un ambiente de paz y pasión futbolera se reunieron en el centro de la ciudad para hacer el banderazo previo al debut de su país en el Mundial 2026.

¿A qué hora es el juego de Argentina vs. Argelia?

Este martes se llevará a cabo el tan anhelado debut de la vigente campeona del mundo, Argentina, ante su similar de Argelia en la edición número 23 de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

El juego entre la 'Albiceleste' y el combinado africano se disputará en el Estadio Kansas City, a partir de las 8:00 pm hora colombiana.

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