Se conoce la foto del encuentro entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez tras su llegada a Venezuela: fue "invitada" por EE. UU.

Este jueves 18 de junio, la presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera, regresó a Venezuela y sostuvo un encuentro con Jorge Rodríguez, quien actualmente controla la ilegítima Asamblea afín al régimen chavista.

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La exdiputada de la oposición exiliada, quien regresó al país después de ocho años en el extranjero, había anunciado a su llegada que sostendría un encuentro con Rodríguez, así como con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett.

“Ahora voy con una reunión con el responsable de la embajada Estados Unidos en Caracas y posteriormente me reuniré con Jorge Rodríguez”, dijo Figuera a NTN24.

Una imagen difundida por la agencia de noticias AFP mostró a Figuera junto a Rodríguez reunidos frente a frente en Caracas.

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - AFP

Tras su llegada al país, había indicado que fue invitada por Estados Unidos.

“Yo estoy asumiendo una invitación que me hizo el departamento de Estado (de Estados Unidos) para asumir todos estos desafíos que van a contribuir a dirimir las diferencias, pero a tener congruencia y coincidencia en los términos de tener un CNE creíble, libertad de expresión y una agenda en la que sean respetados los partidos políticos y se desaparezca la persecución y la extradición”.