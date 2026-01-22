NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Elon Musk

Elon Musk afirmó en el Foro de Davos que la humanidad atraviesa “el momento más interesante de su historia”

enero 22, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Elon Musk | Foto AFP
En el Foro Económico Mundial, el magante dijo que espera “maximizar el futuro de la civilización y expandir la conciencia más allá de la Tierra”.

El multimillonario Elon Musk asistió por primera vez al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Su aparición en el evento fue toda una sorpresa, debido a que, en los años anteriores, el magante intercambió diferentes críticas con los organizadores de la reunión.

En su debut lo entrevistó el presidente del mayor fondo de inversiones del mundo, BlackRock, Laurence Douglas Fink.

En la conversación que sostuvieron los dos empresarios, Musk habló acerca de lo que se viene más adelante en el mundo de la tecnología, dijo: “soy muy optimista sobre el futuro. Creo que nos encaminamos hacia un futuro de asombrosa abundancia”.

Sin dejarlo pasar, se refirió a la inteligencia artificial y comentó que “sin duda”, es “el momento más interesante de la historia. No creo que haya un momento más interesante en la historia”, haciendo referencia también a los nuevos proyectos tecnológicos que se están empezando a desarrollar.

Por otro lado, reveló que su empresa está trabajando en “la robótica humanoide”, aseguró que esto “avanzará muy rápidamente”, y añadió que ya tienen “algunos robots Tesla Optimus haciendo tareas simples en fábrica”, no obstante, no descarta que más adelante, ponga a los robots a realizar “tareas más complejas”.

En ese contexto, Musk prevé que a “finales del próximo año, creo que estaremos vendiendo robots humanoides al público. Estamos seguros de que es muy alta la confiabilidad y seguridad”, “básicamente puedes pedirle que haga cualquier cosa que quieras”, aseguró.

Por último, para este año, el empresario dijo tener grandes planes que espera lograrlos, “el objetivo general de mis empresas es maximizar el futuro de la civilización, es decir maximizar la probabilidad de que la civilización tenga un gran futuro y expandir la conciencia más allá de la Tierra”, concluyó.

