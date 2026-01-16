NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
En diálogo con NTN24, el presidente de la ONG 'Un Mundo sin Mordaza' analizó el panorama en el país tras la captura de Nicolás Maduro.

El panorama de los presos políticos en Venezuela sigue siendo incierto pese a la captura de Nicolás Maduro, pues el régimen aún mantiene privadas de la libertad a cientos de personas por pensar diferente.

Aunque se han registrado algunas excarcelaciones, organizaciones que defienden los derechos de dicha población denuncian que es un porcentaje bajo frente al número total de prisioneros.

En entrevista con NTN24, el presidente de la ONG 'Un Mundo sin Mordaza', Rodrigo Diamanti, se refirió al panorama en Venezuela tras la captura de Maduro, así como al futuro de los presos políticos.

Según Diamanti, “la transición en Venezuela ya comenzó debido a que el principal responsable de la dictadura venezolana se encuentra tras las rejas” y tras el posterior comienzo de excarcelaciones.

“El régimen no quiere demostrar que en este momento tiene que responderle a Estados Unidos, porque ese fue el acuerdo entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, y están tratando de dilatar este proceso”, indicó.

Por otro lado, Diamanti argumentó que, en el momento en el que los venezolanos sepan que ya el régimen no arrestará a los ciudadanos por protestar, al día siguiente millones saldrían a la calle.

