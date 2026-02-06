NTN24
Luis Suárez

Luis Suárez se encuentra destrozado tras causar, sin intención, la fuerte lesión de uno de sus rivales en el triunfo del Sporting de Lisboa: "Ha sido un momento difícil"

febrero 6, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Suárez | Foto: AFP
Luis Suárez | Foto: AFP
El AVS publicó un comunicado con información sobre el estado de salud del jugador y aseguró que sufrió una fractura en la pierna izquierda.

El Sporting de Lisboa venció 3-2 al AVS en los cuartos de final de la Copa de Portugal, un partido que terminó convirtiéndose en un evento desafortunado para el colombiano Luis Suárez.

Cuando el partido ya estaba por finalizar, en el 90+6, se dio una jugada que ha marcado un amargo triunfo para el delantero cafetero, quien lamentó el haber lesionado a uno de sus rivales.

En ese momento, marcador del partido iba 2-2, por lo que el artillero colombiano Luis Suárez se encontraba disputando un balón tras un centro que le hicieron desde la banda.

Cuando intentó rematar al arco, el defensa francés Antoine Baroan se barrió para evitar el remate, lo que terminó en una grave lesión.

Suárez no tuvo oportunidad de evitarlo y terminó impactado su pie con la pierna izquierda del rival, lo que provocó que la extremidad se doblara de una manera antinatural.

En un primer momento ambos permanecieron tendidos en el suelo, por lo que la atención médica llegó de inmediato al campo. Sin embargo, tras unos segundos el colombiano se reincorporó, mientras que el francés empezó a generar preocupación entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Baroan permaneció bastante tiempo en el césped entre gestos de dolor y al ver la situación, Suárez no pudo evitar llevarse las manos a la cabeza mostrando su preocupación.

El artillero cafetero fue consolado por sus compañeros, mientras su rival era sacado del campo de juego en camilla entre los aplausos de los aficionados.

Tras esto el partido se reanudó y el Sporting tomó la ventaja gracias al gol de Geny Catamo en el minuto 117 del partido.

Luego de la victoria de su equipo, el delantero de la selección Colombia tomó su cuenta de Instagram para lamentar lo sucedido y desearle una pronta recuperación al francés.

En sus historias de Instagram, el samario afirmó: "Siento profundamente la lesión de Baroan, ha sido un momento difícil que me dejó destrozado. Le deseo toda la fuerza del mundo para su recuperación".

Por su parte, el francés explicó en su cuenta: "Chicos todo está bien. Estoy en buenas manos en el hospital".

El AVS publicó un comunicado con información sobre el estado de salud del jugador, en el que que se confirmó que sufrió una fractura en la pierna izquierda.

"El jugador fue estabilizado por los equipos médicos presentes en el estadio y trasladado inmediatamente al Hospital São José de Lisboa para observación y estabilización", inicia el texto.

El club concluyó detallando que: "Pasará la noche en este hospital y mañana será trasladado al Hospital Famalicão, donde posteriormente quedará bajo la atención del departamento médico de AVS Futebol SAD".

