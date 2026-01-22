Estados Unidos nombró a su nueva encargada de negocios en su Oficina Externa para Venezuela en Bogotá tras captura de Maduro

El Gobierno de Estados Unidos designó a Laura Dogu como su nueva encargada de negocios de la Oficina Externa de su país para Venezuela en Bogotá tras la caída del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Se trataría de un intento de la Administración del presidente Donald Trump de restablecer las maltrechas relaciones diplomáticas con Caracas tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero durante una operación estadounidense.

Dogu aparece designada como nueva encargada de negocios en la página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela, que funciona desde Bogotá, Colombia.

Aunque no aparece más información sobre la diplomática en dicho sitio web, se supo que Dogu se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante Honduras entre 2022 y 2025, mismo cargo que ocupó en Nicaragua de 2015 a 2018.

Además, se desempeñó como asesora de política exterior del jefe de Estado Mayor del Ejército de los EE. UU. y trabajó en la Oficina Federal de Investigaciones como directora adjunta de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes.

Otros cargos en el extranjero incluyen el Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, y las embajadas de los Estados Unidos en Turquía, Egipto y El Salvador, según reporta un sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos en Honduras.