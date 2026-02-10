Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

El caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) entra en un momento clave, según informó Tamara Sujú.

La defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla en diálogo con el canal de las Américas aseguró que las investigaciones avanzan y que ya se han documento nuevos métodos de tortura.

De acuerdo con lo dicho por la activista, estas pruebas pueden terminar en futuras órdenes de aprehensión contra el dictador Nicolás Maduro y su entorno.

En conversación con La Tarde de NTN24, Tamara Sujú habló sobre esto y explicó que: "el equipo de investigación está trabajando la localización de víctimas y testigos para la determinación de la cadena, que es la parte más difícil; que tu enlaces al que torturó con el que lo mandó".

Y comentó que la situación actual demuestra que, pese a la captura de Maduro, desde el régimen venezolano "no están dispuestos a ceder, sino que más bien se han puesto peores en la comisión de los crímenes”.

Sujú también explicó el nuevo método de tortura que ha sido documentado y que se conoce como "La cámara del entubamiento".

Según la activista, presos que han contado los casos señalan que en la enfermería del Rodeo 1 se dan "entubamientos" cometidos por supuestos médicos que "acuestan a las víctimas, los amarran, los sostienen y los entuban (...) y los han mantenido entubado durante más de tres días".

Y que lo que hacen, con esos tubos anchos, moviéndoles para causarles desgarre: "tenemos 26 años documentando torturas y esta nunca la habíamos visto".

Por otra parte, Tamara comentó que desde el Instituto Casla están preparando en una corte federal en Estados Unidos un caso contra Nicolás Maduro.

Además, Sujú también explicó que la prisión domiciliaria del dirigente político Juan Pablo Guanipa evidencia fracturas en el régimen de Delcy Rodríguez.

"También es amedrentar a los presos que están saliendo. Es decirles: 'ustedes están presos, pero yo me los puedo llevar en cualquier momento'", puntualizó.