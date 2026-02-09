NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Lunes, 09 de febrero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Edmundo González se pronunció sobre la situación de Juan pablo Guanipa y argumentó que la ausencia de información "configura una desaparición forzada"

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Edmundo González - EFE
Edmundo González - EFE
En la red social X, el presidente electo y legítimo de Venezuela exigió una prueba de vida del dirigente político aliado de la líder democrática María Corina Machado.

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se refirió al caso de Juan Pablo Guanipa, quien fue secuestrado tras una breve excarcelación por parte del régimen chavista.

Mediante la red social X, González Urrutia dijo que “el régimen habla de leyes, pero excarcela y vuelve a secuestrar”.

o

Además, argumentó que “la ausencia de información sobre el paradero de Juan Pablo Guanipa configura una desaparición forzada”, por lo que exigió “fe de vida inmediata”.

El domingo 8 de febrero, Ramón Guanipa, hijo del dirigente político, había anunciado su excarcelación “luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados”.

Sin embargo, fue secuestrado por las fuerzas del régimen chavista alrededor de las 11:45 p.m. de ese mismo día por hombres no identificados que portaban armas, según denunció su hijo en una rueda de prensa.

o

Las fuerzas del régimen lo detuvieron arbitrariamente tras hablar de elecciones durante su breve excarcelación, que aprovechó además para recorrer Caracas en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos.

En un comunicado, la Fiscalía del régimen chavista dijo que solicitó “ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada” a Guanipa por “haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”.

Durante la conferencia de prensa este lunes 9 de febrero, su hijo mostró la boleta de excarcelación de su padre y reveló que el dirigente no violó ninguna de las medidas cautelares impuestas por el régimen.

“Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares (...) Tengo la boleta de excarcelación que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país”, señaló.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Edmundo González

Juan Pablo Guanipa

Secuestro

Regimen chavista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Celebro su excarcelación, pero no es suficiente”: miembro de Vente Venezuela tras la salida de Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El mensaje del régimen es claro: tienen que salir en silencio": exprisionero político sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Pete Hegseth, Donald Trump y Marco Rubio viendo el operativo en Caracas - Fotos AFP
Donald Trump

Fuerzas militares estadounidenses usaron extraña arma en el operativo para capturar a Maduro: "tenemos armas de las que nadie sabe"

Periodistas Carlos Julio Rojas y Roland Carreño liberados en Venezuela - Fotos: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Esta es la lista de los periodistas y trabajadores de prensa excarcelados en Venezuela este miércoles 14 de enero

El petrolero Bella-1, ahora conocido con su nombre Marinera - Foto AFP
Incautación

Reino Unido dice que el petrolero con bandera rusa incautado por EE. UU. entró en sus aguas: “Preocupa profundamente”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
Bad Bunny

Un venezolano también hizo parte del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Pete Hegseth, Donald Trump y Marco Rubio viendo el operativo en Caracas - Fotos AFP
Donald Trump

Fuerzas militares estadounidenses usaron extraña arma en el operativo para capturar a Maduro: "tenemos armas de las que nadie sabe"

Periodistas Carlos Julio Rojas y Roland Carreño liberados en Venezuela - Fotos: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Esta es la lista de los periodistas y trabajadores de prensa excarcelados en Venezuela este miércoles 14 de enero

El petrolero Bella-1, ahora conocido con su nombre Marinera - Foto AFP
Incautación

Reino Unido dice que el petrolero con bandera rusa incautado por EE. UU. entró en sus aguas: “Preocupa profundamente”

Víctor de Aldama, empresario español, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Empresario Víctor de Aldama afirmó que Delcy Rodríguez le informó sobre pagos de PDVSA al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez

James Rodríguez y Ángel Di María | Foto: EFE
Ángel Di María

Ángel Di María revela que James Rodríguez tuvo que ver con su abrupta salida del Real Madrid: "no me quería ir"

Xabi Alonso | Foto: AFP
Xabi Alonso

Xabi Alonso lamenta la derrota del Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España: "Duele de cualquier manera"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre