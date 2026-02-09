Edmundo González se pronunció sobre la situación de Juan pablo Guanipa y argumentó que la ausencia de información "configura una desaparición forzada"

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se refirió al caso de Juan Pablo Guanipa, quien fue secuestrado tras una breve excarcelación por parte del régimen chavista.

Mediante la red social X, González Urrutia dijo que “el régimen habla de leyes, pero excarcela y vuelve a secuestrar”.

Además, argumentó que “la ausencia de información sobre el paradero de Juan Pablo Guanipa configura una desaparición forzada”, por lo que exigió “fe de vida inmediata”.

El domingo 8 de febrero, Ramón Guanipa, hijo del dirigente político, había anunciado su excarcelación “luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados”.

Sin embargo, fue secuestrado por las fuerzas del régimen chavista alrededor de las 11:45 p.m. de ese mismo día por hombres no identificados que portaban armas, según denunció su hijo en una rueda de prensa.

Las fuerzas del régimen lo detuvieron arbitrariamente tras hablar de elecciones durante su breve excarcelación, que aprovechó además para recorrer Caracas en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos.

En un comunicado, la Fiscalía del régimen chavista dijo que solicitó “ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada” a Guanipa por “haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”.

Durante la conferencia de prensa este lunes 9 de febrero, su hijo mostró la boleta de excarcelación de su padre y reveló que el dirigente no violó ninguna de las medidas cautelares impuestas por el régimen.

“Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares (...) Tengo la boleta de excarcelación que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país”, señaló.