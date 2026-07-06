Denuncian que sobreviviente del terremoto en Venezuela está desaparecida desde su traslado a Caracas: "Se desconoce su paradero"

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, partido de la líder democrática venezolana María Corina Machado, denunció la desaparición de una sobreviviente del terremoto luego de ser trasladada a Caracas.

TE PUEDE INTERESAR:

Se trata de Lesbia Sifontes, de 43 años, quien sobrevivió al terremoto que sacudió al país el pasado 24 junio y desapareció luego de un traslado a la capital.

Según informó la agrupación política en un mensaje en X, la mujer se encontraba en el Hotel Chipe, Playa Grande, en el estado La Guaira, pero la trasladaron a Caracas y desde entonces se desconoce su paradero.

VEA TAMBIÉN Mujeres en La Guaira confrontan a varios integrantes de la Guardia Nacional por su falta de acción tras los terremotos o

Vente Venezuela compartió un video de su familiar, Marina Ramírez, que pide apoyo para reencontrarse con ella y saber cómo está.

“No sé si estará viva (...) quisiera que me ayudaran para ver si la recuperamos, que nos llamen del hospital si está allá (...) porque ella dejó sus papeles aquí”, dijo Ramírez.

Según añadió su familiar, en el seguro le informaron que la trasladaron para Caracas, pero se desconoce el hospital exacto al que fue llevada.

Venezuela fue epicentro de dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastaron al país y que a la fecha dejan alrededor de 3.535 muertos y 16.740 heridos.

VEA TAMBIÉN En medio de cuestionamiento por la pobre respuesta del régimen ante la tragedia, Delcy Rodríguez promete viviendas para fin de año para los damnificados por el terremoto o

De acuerdo con las autoridades venezolanas, desde el doble terremoto se han rescatado al menos 6.462 personas que estaban debajo de los escombros.

Los eventos sísmicos fueron tan fuertes que devastaron alrededor de 190 edificaciones, por lo que la ayuda internacional no se hizo esperar y decenas de misiones de rescates de diferentes naciones se trasladaron al país para ayudar a encontrar supervivientes.