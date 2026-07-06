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Terremoto

Denuncian que sobreviviente del terremoto en Venezuela está desaparecida desde su traslado a Caracas: "Se desconoce su paradero"

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremotos en Venezuela - AFP
Vente Venezuela, a través de su Comité de DH. HH., indicó que Lesbia Sifontes sobrevivió al terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, partido de la líder democrática venezolana María Corina Machado, denunció la desaparición de una sobreviviente del terremoto luego de ser trasladada a Caracas.

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Se trata de Lesbia Sifontes, de 43 años, quien sobrevivió al terremoto que sacudió al país el pasado 24 junio y desapareció luego de un traslado a la capital.

Según informó la agrupación política en un mensaje en X, la mujer se encontraba en el Hotel Chipe, Playa Grande, en el estado La Guaira, pero la trasladaron a Caracas y desde entonces se desconoce su paradero.

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Vente Venezuela compartió un video de su familiar, Marina Ramírez, que pide apoyo para reencontrarse con ella y saber cómo está.

“No sé si estará viva (...) quisiera que me ayudaran para ver si la recuperamos, que nos llamen del hospital si está allá (...) porque ella dejó sus papeles aquí”, dijo Ramírez.

Según añadió su familiar, en el seguro le informaron que la trasladaron para Caracas, pero se desconoce el hospital exacto al que fue llevada.

Venezuela fue epicentro de dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastaron al país y que a la fecha dejan alrededor de 3.535 muertos y 16.740 heridos.

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De acuerdo con las autoridades venezolanas, desde el doble terremoto se han rescatado al menos 6.462 personas que estaban debajo de los escombros.

Los eventos sísmicos fueron tan fuertes que devastaron alrededor de 190 edificaciones, por lo que la ayuda internacional no se hizo esperar y decenas de misiones de rescates de diferentes naciones se trasladaron al país para ayudar a encontrar supervivientes.

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