Secretario general de la ONU insinuó que hubo traición interna en la caída de Nicolás Maduro y el régimen respondió

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se refirió al tema de Venezuela y señaló que hubo “complicidad interna” para la captura del dictador Nicolás Maduro en enero, durante una operación de Estados Unidos.

De acuerdo con el medio El Nacional, las declaraciones de Guterres ocurrieron en Nairobi, Kenia, donde indicó que la operación Resolución Absoluta habría contado con un alto nivel de colaboración desde el interior del propio círculo chavista.

"En Venezuela, honestamente, vimos una operación militar contra Maduro, pero tengo la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político venezolano", aseveró Guterres.

El jefe de la ONU se refirió al tema luego de ser consultado si le preocupaba que una situación similar a Venezuela ocurriera en Cuba, asegurando que llegar comparar la situación de Venezuela con la isla “es una comparación injusta”.

Ante las palabras del funcionario, el régimen de Venezuela emitió un comunicado rechazando las mismas debido a que “contienen afirmaciones impropias de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas”.

“Estas declaraciones reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad”, señaló la Cancillería del régimen chavista.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero durante una operación llevada a cabo por fuerzas especiales de Estados Unidos en Venezuela.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

Ambos acudieron a una primera audiencia el 5 de enero. En ese entonces, el dictador venezolano se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra.

Además de los cargos de conspiración por "narcoterrorismo", Maduro también enfrenta acusaciones de conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.

Tras su detención, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidente del régimen, asumió las riendas de la dictadura y actualmente gobierna bajo presión de Washington, que dice estar a cargo del país y de su industria petrolera.

En entrevista con NTN24, César Pérez Vivas, integrante del Comando con Venezuela, aseguró que “Delcy Rodríguez jamás ha sido elegida para ejercer funciones públicas sino que era una funcionaria designada por Maduro, por lo que debe convocarse a una elección lo más pronto posible”.

Sobre la complicidad del chavismo para entregar a Maduro, Pérez Vivas indicó que “su propio entorno” era el que tenía las capacidades para poder traicionarlo.