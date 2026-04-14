Testimonio impactante: "Estoy un poquito flaco, pero vivo", exprisionero político del régimen cubano tras primeras horas de recuperar su libertad

Alexander Díaz Rodríguez, ex preso político cubano, salió de prisión convertido en un testimonio viviente del sufrimiento tras cinco años de cautiverio en manos del régimen de Miguel Díaz-Canel.

Detenido arbitrariamente a los 40 años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, Rodríguez de 45 años pesaba 81 kilos al ingresar a la cárcel y al salir 37 kilos.

En entrevista exclusiva con NTN24, Díaz Rodríguez apareció sin un gramo de grasa corporal, sin varios dientes y con un cáncer terminal de garganta que le dificulta severamente el habla.

"Estoy un poquito flaco, pero vivo", dijo el excarcelado tras ser cuestionado sobre cómo estaba.

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El expreso político relató que durante su encierro sufrió maltrato físico y psicológico sistemático.

"Fueron muy duros, muy duros para mí. He pasado unas cuantas cosas con mi convicción de mis principios y mis delitos, varias celdas de castigo, que fueron bastantes, un promedio de 11 o 12 celdas de castigo plantado y mucho maltrato físico y verbalmente", declaró.

Además del cáncer en fase terminal, Díaz Rodríguez padece desnutrición severa, hepatitis B contraída en prisión, anemia, gastritis y problemas dentales. "La enfermedad en mi garganta no me deja expresarme correctamente. Me siento muy flaco. La gastritis me está comiendo. Estoy muy débil, muy débil", manifestó el expreso.

Díaz Rodríguez expresó temor por su seguridad y su vida ante la posibilidad de ser detenido nuevamente. "Temo bastante por mi seguridad, ya que mi condición de enfermo, no sé si resistiría, si resisto otra prisión más, ya que me cuento muy bien y muy mal", afirmó.