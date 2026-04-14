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Martes, 14 de abril de 2026
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Buque

Corea del Norte realiza pruebas de misiles desde un destructor bajo supervisión de Kim Jong-un

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Choe Hyon | Foto AFP
Choe Hyon | Foto AFP
Dos misiles de crucero estratégicos volaron cada uno durante dos horas, mientras que los misiles antibuque volaron por 33 minutos.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, superviso una ronda de pruebas de misiles crucero estratégicos y misiles antibuques, como parte de las pruebas de eficacia del destructor de 5.000 toneladas Choe Hyon.

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La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) dijo este martes que “dos misiles de crucero estratégicos y tres misiles antibuque se lanzaron en prueba desde el destructor Choe Hyon”.

En las pruebas se evidenció que los misiles crucero volaron aproximadamente entre los 7.869 y 7.920 segundos, mientras que, los misiles antibuques alcanzaron alrededor de los 1960 y 2.000 segundos sobre el mar Amarillo.

Los misiles volaron “a lo largo de las órbitas de vuelo trazadas en el cielo sobre el Mar Occidental de Corea y alcanzaron los objetivos con una precisión de impacto ultrafina”, destacó KCNA.

Las pruebas se realizaron en uno de los buques más grandes de la Armada Popular de Corea del Norte (KPN), Choe Hyon, un destructor de aproximadamente 5.000 toneladas y 145 metros.

Se destaca por su capacidad ‘multimisión’ que ostenta un cañón principal de aproximadamente 127 metros, equipado con sistemas de lanzamiento vertical (VLS) con al menos cinco configuraciones diferentes para misiles de crucero y antibuques.

Por otro lado, en la prueba de misiles, KCNA dijo que Kim también fue informado este martes de aviones para los sistemas de armas de dos destructores que están en construcción.

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Agregó que Kim "expresó gran satisfacción por el hecho de que la preparación de la acción estratégica de nuestro ejército ha sido fortalecida".

Finalmente, una imagen divulgada por KCNA mostró al misil en su fase inicial de vuelo tras ser lanzado desde el buque.

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