País latinoamericano invierte 3.500 millones de dólares en F-16 para renovar su poder aéreo
El caza polivalente F-16 Block 70 estaría a punto de formar parte de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), de acuerdo con Infodefensa, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) selecciono a Lockheed Martin después de un arduo proceso de evaluación técnica.
Esta compra hace parte de su programa para fortalecer y modernizar su flota de cazas, en donde se va a reemplazar aeronaves como los MiG-29 y los Mirage 2000, los cuales mantienen un diseño estructural antiguo, pero se mantienen relevantes gracias a que se ha modernizado su armamento y plataforma.
De esa forma, el país adquirirá 24 aviones de combare F-16 Block 70, lo que implicaría una inversión inicial de aproximadamente 2.000 millones de dólares, financiada por el presupuesto nacional y respaldada por instrumentos de deuda pública.
Un monto de 1.580 millones se destinaría a la adquisición directa de 12 F-16 Block 70 – 10 monoplaza de F-16C y 2 biplaza de F-16D.
La capacidad del F-16 Block 70 destaca por ser de quinta generación, diseñado para durar más de 12 horas de vuelo, capacidad de ataque a tierra de alta precisión y tener un aumento del más del 50% en la vida estructural.
Mientras que, el F-16 está diseñado para ataques aire - aire y ataques de aire – tierra, dispone de cañones, misiles, bombas guiadas y ostenta una cabina de burbuja con visibilidad de 360 grados.
El convenio marco del programa de compensaciones, conocido como Offset, se firmará este jueves, seguido del contrato definitivo un día después.
De acuerdo con Infodefensa, los primeros F-16 C/D Block 70 se prevé su entrega a mediados del 2029, teniendo en cuenta que no se presenten retrasos.