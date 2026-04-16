País latinoamericano invierte 3.500 millones de dólares en F-16 para renovar su poder aéreo

El caza polivalente F-16 Block 70 estaría a punto de formar parte de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), de acuerdo con Infodefensa, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) selecciono a Lockheed Martin después de un arduo proceso de evaluación técnica.

Esta compra hace parte de su programa para fortalecer y modernizar su flota de cazas, en donde se va a reemplazar aeronaves como los MiG-29 y los Mirage 2000, los cuales mantienen un diseño estructural antiguo, pero se mantienen relevantes gracias a que se ha modernizado su armamento y plataforma.

De esa forma, el país adquirirá 24 aviones de combare F-16 Block 70, lo que implicaría una inversión inicial de aproximadamente 2.000 millones de dólares, financiada por el presupuesto nacional y respaldada por instrumentos de deuda pública.

Un monto de 1.580 millones se destinaría a la adquisición directa de 12 F-16 Block 70 – 10 monoplaza de F-16C y 2 biplaza de F-16D.

La capacidad del F-16 Block 70 destaca por ser de quinta generación, diseñado para durar más de 12 horas de vuelo, capacidad de ataque a tierra de alta precisión y tener un aumento del más del 50% en la vida estructural.

Mientras que, el F-16 está diseñado para ataques aire - aire y ataques de aire – tierra, dispone de cañones, misiles, bombas guiadas y ostenta una cabina de burbuja con visibilidad de 360 grados.

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El convenio marco del programa de compensaciones, conocido como Offset, se firmará este jueves, seguido del contrato definitivo un día después.

De acuerdo con Infodefensa, los primeros F-16 C/D Block 70 se prevé su entrega a mediados del 2029, teniendo en cuenta que no se presenten retrasos.