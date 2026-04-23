Donald Trump se reunirá con representantes del Líbano e Israel en la Casa Blanca

Donald Trump se reunirá con representantes de Israel y Líbano en la Casa Blanca cuando los enviados de ambos países se reúnan para la segunda ronda de conversaciones para darle fin al conflicto.

"Las conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y Líbano tendrán lugar ahora en la Casa Blanca" y "el presidente Trump recibirá a ambos representantes a su llegada", explicó el funcionario bajo condición de anonimato.

El mandatario declaró que Estados Unidos no tiene prisa para poner fin a la guerra con Irán, pero que el tiempo se le acaba a Teherán, ya que las perturbaciones del conflicto están afectando gravemente a la economía mundial.

"Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El tiempo se acaba!", expresó Trump en redes sociales, añadiendo que el ejército iraní fue destruido y que "sus líderes ya no están con nosotros, el bloqueo es hermético y sólido, y, a partir de ahora, la situación solo empeorará".

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Horas antes ordenó al Comando Central disparar contra cualquier embarcación que esté poniendo minas en el estrecho de Ormuz.

Trump, que había anunciado el martes una extensión indefinida de la tregua con el régimen iraní a pocas horas de su vencimiento, aseguró que el Ejército ya trabaja para quitar las minas del importante paso marítimo.

"He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus buques de guerra están TODOS, los 159, en el fondo del mar!), que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz", dijo el mandatario en su red social Truth.

Asimismo, advirtió que "no debe haber ninguna vacilación" y añadió que sus "«dragaminas» están despejando el estrecho en este mismo momento".

"Por la presente ordeno que esa actividad continúe, ¡pero a un nivel tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP", finalizó.