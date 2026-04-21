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Martes, 21 de abril de 2026
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Elon Musk

Revelan astronómica cifra por la que Elon Musk habría aumentado su participación en SpaceX

abril 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk - Foto EFE
El informe sobre la compra secundaria de acciones, realizada a través del fideicomiso de Musk, se reveló en un borrador del folleto confidencial de la oferta pública inicial de SpaceX.

El medio de comunicación de Estados Unidos, The Information, reveló recientemente la astronómica cifra por la que el reconocido empresario Elon Musk aumentó su participación el año pasado en la compañía aeroespacial SpaceX.

Musk, según The Information, habría aumentado su participación en dicha empresa mediante la compra de acciones por valor de 1.400 millones de dólares a empleados actuales y antiguos.

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Según el informe, la compra secundaria de acciones, realizada a través del fideicomiso de Musk, se reveló en un borrador del folleto confidencial de la oferta pública inicial de SpaceX.

El medio de Estados Unidos divulgó además que SpaceX también aprobó el mes pasado un plan que otorgaría al multimillonario director ejecutivo 60 millones de acciones adicionales si la capitalización de mercado de la compañía aumenta de 1,1 billones de dólares a hasta 6,6 billones de dólares-

Dicho plan también depende de que la empresa complete un ambicioso plan de construcción de centros de datos en el espacio para proporcionar capacidad de procesamiento a los desarrolladores de Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con la información disponible, las acciones se irían consolidando a medida que SpaceX aumente su capitalización de mercado en incrementos de 500 mil millones de dólares.

La compañía, que presentó de forma confidencial su solicitud para cotizar en la bolsa de Estados Unidos en marzo, generó alrededor de 8.000 millones de dólares en beneficios el año pasado sobre unos ingresos de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares, de acuerdo con cifras que se conocieron en enero.

SpaceX planea utilizar una estructura de acciones de doble clase que otorga a los accionistas de Clase B 10 votos cada uno, lo que concentraría el poder en Musk y otros directivos, mientras que las acciones de Clase A vendidas a inversores públicos tendrán un voto cada una.

Carrera espacial con Blue Origin de Jeff Bezos

Tras el regreso seguro de cuatro astronautas de un histórico sobrevuelo en la Luna, la NASA está centrando su atención en su próximo desafío: someter a los módulos de aterrizaje lunares de SpaceX de Musk y Blue Origin de Jeff Bezos, a una serie de pruebas rigurosas ante futuros alunizajes tripulados.

Los módulos de aterrizaje lunares comerciales deben demostrar que pueden realizar un descenso final complejo a la Luna y traer a los astronautas de vuelta a casa sanos y salvos, una hazaña que la NASA no ha intentado desde 1972.

La NASA aspira a enviar astronautas de nuevo a la Luna para 2028, a pesar de la creciente competencia de China, que planea un alunizaje tripulado para 2030.

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Para mitigar los posibles retrasos, la agencia seleccionó a SpaceX y Blue Origin para desarrollar módulos de aterrizaje competitivos con la esperanza de que la competencia y la inversión privada aceleren el progreso.

"Ambos lo ven como una competencia, y eso es algo estupendo", dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en una declaración pública la semana pasada.

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