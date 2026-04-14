Greenpeace alerta sobre riesgo “catastrófico” en Chernóbil tras ataque con dron

Greenpeace advirtió este martes que un colapso incontrolado de la estructura interna de protección contra la radiación en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, podría aumentar el riesgo de liberación de radiactividad al medio ambiente.

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En 1986, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, un reactor en Chernóbil explotó, enviando nubes de radiación a gran parte de Europa y obligando a decenas de miles de personas a evacuar.

Los restos de la planta están cubiertos por una estructura interna de acero y hormigón resistente a la radiación, conocida como sarcófago y construida apresuradamente tras el desastre, y una estructura externa moderna de alta tecnología, denominada estructura de Nuevo Confinamiento Seguro (NSC).

Kiev ha acusado a Rusia de atacar repetidamente el sitio desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala en 2022, incluyendo un ataque el año pasado que perforó la capa exterior.

En un informe publicado este martes, Greenpeace advirtió que, a pesar de algunas obras de reparación, la función de confinamiento del Centro de Seguridad Nuclear "no pudo restablecerse por completo".

"Esto aumenta el riesgo de liberación de radiactividad al medio ambiente, especialmente en caso de colapso" del refugio interno, declaró Greenpeace.

"Eso sería catastrófico porque hay cuatro toneladas de polvo, polvo altamente radiactivo, pastillas de combustible, enormes cantidades de radiactividad dentro del sarcófago", dijo Shaun Burnie, especialista nuclear sénior de Greenpeace Ucrania, a la AFP a principios de este mes.

"Y dado que el Nuevo Confinamiento Seguro no se puede reparar en este momento, no puede funcionar como fue diseñado, por lo que existe la posibilidad de fugas radiactivas", añadió Burnie.

Greenpeace afirmó que era necesario desmantelar los elementos inestables de la estructura interna para evitar su colapso incontrolado.

Sin embargo, cualquier trabajo en el lugar se vio obstaculizado por la guerra que seguía asolando el planeta, ya que "los rusos aún lanzan misiles a través de Chernóbil", dijo Burnie.

El director de la planta, Sergiy Tarakanov, afirmó que la situación en los alrededores de las instalaciones era "muy peligrosa".

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"Si un cohete cae, no directamente en el confinamiento seguro, sino a tan solo 200 metros de distancia, creará un impacto externo similar a un terremoto", aumentando el riesgo de que la capa interior colapse.

"Y lo que el accidente de 1986 nos demostró es que las partículas radiactivas no reconocen fronteras", concluyó Tarakanov.