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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Cuba

"Por primera vez, EE. UU. tiene una administración que ha comprendido la naturaleza de la amenaza de Cuba": experto analiza la advertencia de Trump al régimen

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Hugo Acha, analista internacional, explicó en NTN24 en qué consiste la advertencia de Trump al régimen cubano.

El régimen de Cuba respondió a la más reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre tomar el control de la isla después de que terminen las operaciones contra el régimen de Irán.

El dictador Miguel Díaz-Canel calificó en las últimas horas de “intimidatoria” y “arrogante” la presión de Estados Unidos sobre la isla.

“El gobierno actual de Estados Unidos, es un gobierno fascista”, dijo Díaz-Canel en un evento público.

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Cabe recordar que el pasado viernes, Trump aseguró que, después de finalizar la operación en Irán, su próximo objetivo será tomar la isla de Cuba y dejó entrever que utilizaría el portaviones USS Abraham Lincoln para ello.

Vamos a tomar Cuba casi de inmediato. A la vuelta de Irán, quizá hagamos que el USS Lincoln se acerque a la costa y entonces se rendirán”, aseveró el mandatario.

Este anuncio se conoció justo cuando el mismo Trump ordenó imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, que este 1 de mayo convocó a una manifestación para "defender la patria" y denunciar las amenazas de agresión militar estadounidense.

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El magnate considera que la isla comunista, ubicada a 150 km de la costa de Florida, sigue representando una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El portaviones, desplegado actualmente en Medio Oriente, cuenta con propulsión nuclear, capacidad para 5.000 tripulantes y 80 aviones.

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