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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Reportero con discapacidad le pidió a buena parte del plantel de Inglaterra que enviara un mensaje a Venezuela en medio de la tragedia: solo Bellingham dedicó unas palabras

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de la selección de Inglaterra / Periodista deportivo venezolano - Fotos: EFE / X
Jugadores de la selección de Inglaterra / Periodista deportivo venezolano - Fotos: EFE / X
Tras el partido Inglaterra vs. RD Congo, un comunicador venezolano en zona mixta esperó a todo el plantel de 'los tres leones'.

Este miércoles 1 de julio, la selección de Inglaterra se midió ante la República Democrática del Congo en 16avos del Mundial 2026.

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El conjunto europeo logró la remontada ante el equipo africano (2-1) gracias al doblete de su delantero estrella, Harry Kane.

Tras el partido, un reportero venezolano en zona mixta esperó a todo el plantel de 'los tres leones' para que enviaran un mensaje al pueblo venezolano en medio del sufrimiento que experimentan tras la devastación que han dejado dos potentes terremotos.

De todos los jugadores ingleses, el único que atendió al comunicador social fue el mediocampista Jude Bellingham. "Mucho ánimo, abrazo y cariño para Venezuela", sostuvo el también futbolista del Real Madrid.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Una semana después de la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Hasta el momento, grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas internacionales de socorro, trabajan contrarreloj en la 'zona cero'.

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