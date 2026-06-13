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Sábado, 13 de junio de 2026
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Estados Unidos e Irán

Trump asegura que el acuerdo con el régimen de Irán está programado para ser firmado este domingo

junio 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, sobre el acuerdo para fin del conflicto con el régimen de Irán - Foto: EFE
Donald Trump, sobre el acuerdo para fin del conflicto con el régimen de Irán - Foto: EFE
El anuncio del mandatario norteamericano se da después de tres meses de la ejecución de la ‘Operación Furia Épica’.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este sábado que el acuerdo por el cual se busca poner fin al conflicto con el régimen de Irán estaría programado para ser firmado este domingo 14 de junio.

Según Trump, este acuerdo le impedía al régimen de los ayatolás de forma definitiva obtener armas nucleares: “ Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”. Esto haciendo referencia al que en su momento se comprometió durante la administración de Barack Hussein Obama.

“El Acuerdo está programado para ser firmado mañana, e inmediatamente después de que se firme, el Estrecho de Ormuz está ABIERTO A TODOS”, expresó el mandatario norteamericano por medio de la red social Truth Social.

Asimismo, Trump dejó claro que actualmente la relación de su administración con el régimen de Irán “es muy diferente y mejor que la que tuvieron las administraciones anteriores”.

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El presidente de los Estados Unidos también enfatizó que “en el momento oportuno, cuando todo esté en calma”, entrarán a territorio iraní para recuperar “el polvo nuclear, enterrado en las profundidades de las imponentes montañas de granito sumergidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2” con la intención de desintegrarlos y destruirlos, y sus brillantes pilotos, “ya ​​sea en Irán o en Estados Unidos”.

Para el mandatario norteamericano, es importante que el régimen de los ayatolás, junto “con todo Oriente Medio”, estén prestos a “colaborar (…) durante muchos años”.

Trump dejó claro, en su publicación en su red social de Truth Social, que si el régimen de Irán no coopera como se espera, podrían reanudarse los ataques y es algo que él espera “no tener que volver a utilizar jamás”.

“Si no es así, tenemos la alternativa definitiva, ¡que esperamos no tener que volver a utilizar jamás!”, sentenció.

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El anuncio del presidente Donald Trump sobre la firma de un acuerdo definitivo para alcanzar la paz y poner fin al conflicto entre los Estados Unidos e Irán se da después de más de tres meses de la ejecución de la 'Operación Furria Épica' que llevó a cabo junto con Israel.

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