Viernes, 19 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump nominó formalmente al teniente general Francis L. Donovan Como nuevo jefe del Comando Sur

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Francis L. Donovan y Donald Trump - Foto por AFP y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
De acuerdo con un documento del Departamento de Guerra emitido este 19 de diciembre, el presidente Trump propone que Donovan ascienda de grado.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al teniente general Francis L. Donovan como nuevo jefe del Comando Sur, cuerpo militar responsable de las operaciones en Latinoamérica.

La nominación formal ocurre en medio del despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, donde la Administración del presidente Trump ataca embarcaciones que supuestamente transportan drogas, así como cuando existe un bloqueo a los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Donovan fue nominado, además, luego de la salida anticipada del anterior jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, quien tuvo diferencias con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, por los ataques contra presuntas narcolanchas y su legalidad, según informan los medios de ese país.

De acuerdo con un documento del Departamento de Guerra emitido este 19 de diciembre, el presidente Trump propone que Donovan ascienda al grado de general y a partir de ahora tome las riendas del Comando Sur.

“El secretario de Guerra Pete Hegseth anunció hoy que el presidente ha hecho las siguientes nominaciones: Teniente General del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan para nombramiento al grado de general, con asignación como comandante, Comando Sur de los EE. UU., Doral, Florida”, se lee en el documento.

Según el mismo texto, en el que hay otras importantes nominaciones, Donovan se desempeña actualmente como vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales de los EE. UU., en el Pentágono, en Washington, DC.

En su hoja de vida, publicada en la página web del Comando de Operaciones Especiales, se precisa que es especialista en infantería, reconocimiento y operaciones especiales y ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en las Fuerzas Armadas.

Además, se dice que “ha servido en operaciones de combate, contingencia y expedicionarias en el mar, desde el mar y en tierra”.

De ser aprobado su nombramiento por el Senado, el militar estará al frente de las operaciones de Estados Unidos en aguas internacionales cerca a Venezuela para combatir a los carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro.

