Donald Trump deja clara su posición ante la posibilidad de una reunión con Maduro en prisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tenía interés en hablar con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, que se encuentra en una cárcel de Estados Unidos tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses a principios de enero.

Trump hizo sus comentarios en respuesta a una pregunta de un reportero que alegó que Venezuela había manipulado las elecciones presidenciales de 2020, que Trump perdió, y le preguntó si hablaría con Maduro al respecto.

"No creo que lo hiciera. Creo que mis abogados estarían muy descontentos", añadió el mandatario estadounidense en su respuesta.

Por otra parte, Trump dijo este martes que le "encantaría" involucrar a la líder política María Corina Machado en la transición en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Es un vuelco en la postura de Trump, que llegó con el gesto de la opositora de entregarle la medalla del premio Nobel de la Paz que ella recibió en diciembre pasado.

Es "una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble", dijo el mandatario a periodistas. "Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría".

Hasta ahora Machado no había sido muy tenida en cuenta de los planes de Trump, que cultivó en estos días una relación con Delcy Rodríguez, la sucesora de Maduro en la dictadura venezolana.