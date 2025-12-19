NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Temibles helicópteros estadounidenses son fotografiados en el Caribe realizando "operaciones de vuelo desde crucero de misiles guiados"

diciembre 19, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Helicópteros militares de EE. UU. - Fotos X: @USNavy
Helicópteros militares de EE. UU. - Fotos X: @USNavy
Estados Unidos se ha empeñado en combatir el narcotráfico del hemisferio occidental y ha realizado distintas operaciones militares en el Caribe y el Pacífico.

Temibles helicópteros estadounidenses fueron fotografiados realizando "operaciones de vuelo desde el crucero de misiles guiados" en el mar Caribe, en medio del despliegue militar de los Estados Unidos y la Operación Lanza del Sur para hacer frente a los carteles de la droga de la región.

Las imágenes fueron publicadas por la U.S. Navy, la Armada de los Estados Unidos, la fuerza marítima más grande del mundo que tiene a su cargo la defensa nacional en los mares, la proyección de poder, así como operaciones de búsqueda y rescate, y opera con una enorme flota de buques, submarinos y aeronaves.

"Noche y día. Los helicópteros MH-60R Sea Hawk adjuntos al Escuadrón de Ataque Marítimo de Helicópteros 70 (HSM 70) realizan operaciones de vuelo desde el crucero de misiles guiados clase Ticonderoga USS Gettysburg (CG 64) mientras navegan en el Mar Caribe", escribió la U.S. Navy en su publicación.

o

El post, que se realizó en la cuenta oficial de X de la Armada estadounidense, incluyó cuatro fotografías sobre las operaciones descritas en las que se ven a los encargados operar los equipos militares y a los helicópteros en la pista del crucero de misiles guiados.

"Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur de Estados Unidos, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional", agregó la U.S. Navy.

La nueva demostración del poderío militar estadounidense se produce dos días después de que el Comando Sur de los Estados Unidos anunciara la destrucción de otra embarcación en el Pacífico Oriental que se suma a una larga lista de ataques a mar abierto que han tenido lugar en el Caribe y en el Pacífico.

Las cifras de presuntos colaboradores del narcotráfico ejecutados en las operaciones de las tropas estadounidenses se acerca a las 90, en alrededor de 30 bombardeos a presuntas 'narcolanchas' que han sido fuertemente cuestionados por algunos sectores nacionales e internacionales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, ha calificado las ejecuciones de "extrajudiciales" y los demócratas estadounidenses han pedido que los sospechosos sean judicializados.

o

Los republicanos, con el presidente Donald Trump a la cabeza, han defendido las operaciones y han argumentado los ataques en su intención de salvaguardar la seguridad nacional y estratégica la Unión Americana.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Estados Unidos le propuso a Maduro "irse a Rusia", según senador que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: AFP
Nicolás Maduro

"Pensaron que se iban a quedar toda la vida": analista expone el dilema al que se enfrentaría Maduro con Cuba y EE. UU. si no huye de Venezuela

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y Nicolás Maduro. (EFE)
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro es bienvenido": presidente de Bielorrusia en reciente entrevista sobre Venezuela

Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Estados Unidos le propuso a Maduro "irse a Rusia", según senador que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado

Día de las Velitas en Colombia - Foto referencia: Canva
Navidad

Día de las Velitas: ¿Qué es y por qué se celebra en Colombia como una tradición navideña?

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: AFP
Nicolás Maduro

"Pensaron que se iban a quedar toda la vida": analista expone el dilema al que se enfrentaría Maduro con Cuba y EE. UU. si no huye de Venezuela

Trofeos de la Copa Libertadores y Sudamericana - Foto: AFP
Conmebol

Este es el monto que recibirán los equipos de Colombia y Venezuela por clasificar a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana

Shakira, artista colombiana / FOTO: EFE
Shakira

Shakira hace historia en 2025 al realizar la gira más taquillera del año y ser la primera artista latina en superar escandalosa cifra en ventas

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y Nicolás Maduro. (EFE)
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro es bienvenido": presidente de Bielorrusia en reciente entrevista sobre Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre