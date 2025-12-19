Temibles helicópteros estadounidenses son fotografiados en el Caribe realizando "operaciones de vuelo desde crucero de misiles guiados"

Temibles helicópteros estadounidenses fueron fotografiados realizando "operaciones de vuelo desde el crucero de misiles guiados" en el mar Caribe, en medio del despliegue militar de los Estados Unidos y la Operación Lanza del Sur para hacer frente a los carteles de la droga de la región.

Las imágenes fueron publicadas por la U.S. Navy, la Armada de los Estados Unidos, la fuerza marítima más grande del mundo que tiene a su cargo la defensa nacional en los mares, la proyección de poder, así como operaciones de búsqueda y rescate, y opera con una enorme flota de buques, submarinos y aeronaves.

"Noche y día. Los helicópteros MH-60R Sea Hawk adjuntos al Escuadrón de Ataque Marítimo de Helicópteros 70 (HSM 70) realizan operaciones de vuelo desde el crucero de misiles guiados clase Ticonderoga USS Gettysburg (CG 64) mientras navegan en el Mar Caribe", escribió la U.S. Navy en su publicación.

El post, que se realizó en la cuenta oficial de X de la Armada estadounidense, incluyó cuatro fotografías sobre las operaciones descritas en las que se ven a los encargados operar los equipos militares y a los helicópteros en la pista del crucero de misiles guiados.

"Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur de Estados Unidos, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional", agregó la U.S. Navy.

La nueva demostración del poderío militar estadounidense se produce dos días después de que el Comando Sur de los Estados Unidos anunciara la destrucción de otra embarcación en el Pacífico Oriental que se suma a una larga lista de ataques a mar abierto que han tenido lugar en el Caribe y en el Pacífico.

Las cifras de presuntos colaboradores del narcotráfico ejecutados en las operaciones de las tropas estadounidenses se acerca a las 90, en alrededor de 30 bombardeos a presuntas 'narcolanchas' que han sido fuertemente cuestionados por algunos sectores nacionales e internacionales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, ha calificado las ejecuciones de "extrajudiciales" y los demócratas estadounidenses han pedido que los sospechosos sean judicializados.

Los republicanos, con el presidente Donald Trump a la cabeza, han defendido las operaciones y han argumentado los ataques en su intención de salvaguardar la seguridad nacional y estratégica la Unión Americana.