Jueves, 29 de enero de 2026
Ángel Di María

Ángel Di María revela que James Rodríguez tuvo que ver con su abrupta salida del Real Madrid: "no me quería ir"

enero 29, 2026
Por: Diana Pérez
James Rodríguez y Ángel Di María | Foto: EFE
Su repentina salida del equipo merengue fue un enigma para todos los hinchas del fútbol y tras años de rumores, el argentino habló al respecto.

La abrupta salida del jugador argentino Ángel Di María del Real Madrid fue un enigma para todos, ya que durante años se habló mucho sobre la razón por la que se fue del club español en el 2014 para jugar en la Premier League.

Tras años de rumores, fue el mismo jugador argentino el encargado de revelar la razón, de la cual asegura que el colombiano James Rodríguez tiene mucho que ver.

En una entrevista con el medio español Diario AS, el 'Flaco' contó que se enteró de su salida del club debido a que no fue convocado para jugar el partido de vuelta ante el Atlético de Madrid en la final de la Supercopa de España en 2014.

Di María explicó que, al no ser convocado, no tenía conocimiento de las negociaciones que estaba haciendo el club para venderlo al Manchester United, con el que ya tenía un acuerdo para que él llegara.

El 'Fideo' dijo que le dolió su salida del conjunto merengue porque "no me quería ir". "Se dijo que quería ganar lo mismo que Cristiano, pero eso era mentira", apuntó.

Es ahí cuando el colombiano James Rodríguez aparece en la escena y marca la salida del argentino, pues para ese entonces, el club pagó por él 80 millones de dólares, el traspaso más caro de esa época.

"¿Cómo voy a pretender cobrar lo mismo que alguien que ha ganado varios Balones de Oro? Estaba muy feliz, había ganado la Champions y Ancelotti tampoco quería que me fuese, pero había llegado James y el que estaba en el mercado para poder salir era yo", agregó.

El extremo de la 'albiceleste' detalló que intentó quedarse "hasta el último día" y por ello pretendía "seguir entrenando".

"Jugué la ida de la Supercopa frente al Atleti y en la vuelta ni me citaron porque ya habían llegado a un acuerdo con el Manchester United, algo que yo no conocía, y tuve que ver en casa cómo ganaba el título el Atlético", sentenció.

Pese a todo, Ángel Di María afirmó que su familia y él "estábamos muy felices, pero a veces pasan esas cosas y a mí me ocurrió".

Luego de su salida del Madrid, llegó al United en donde le costó un poco adaptarse y tras unos meses se fue para el París Saint-Germain (PSG) en donde compartió con Kylian Mbappé.

El 'Flaco' Di María de los que significó para él tener en su historial 37 títulos conquistados en toda su carrera: "cada uno es el premio al sacrificio de todo un año y significaba que hicimos las cosas bien".

