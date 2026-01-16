NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
Estrenos

⁠La famosa franquicia de videojuegos 'God of War' llega ahora en formato de serie y será protagonizada por un ícono de 'The Walking Dead'

enero 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Disfraz de Kratos en Comic Con Dubai - Foto AFP
Disfraz de Kratos en Comic Con Dubai - Foto AFP
La serie recibió una orden de dos temporadas con la preproducción en marcha en Vancouver y ya se inició la selección del elenco que acompañará al protagonista.

'God of War', la famosa franquicia de videojuegos de acción y aventura de PlayStation, llegará ahora en formato de serie a la plataforma Prime Video, que anunció este viernes quién será el protagonista: un actor ícono de 'The Walking Dead'.

El elegido para interpretar a 'Kratos', personaje principal del videojuego, en la serie 'God of War', de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, fue Ryan Hurst, quien interpretó a Thor en 'God of War Ragnarök' de PlayStation 4 y 5.

o

Hurst, de 46 años y nominado a un premio BAFTA, aportará entonces su familiaridad con la franquicia al papel de Kratos ahora en el formato televisivo.

El actor estadounidense es además recordado por su interpretación en la serie 'The Walking Dead' como 'Beta', el segundo al mando de los Susurradores, un grupo de supervivientes que visten piel de caminante (zombi) para ocultar su presencia de los caminantes reales.

Ahora, con un nuevo reto y la experiencia de otras producciones importantes como 'Rescatando al soldado Ryan', 'En mil pedazos', 'Hijos de la anarquía' y 'Duelo de titanes', Hurst regresará a un universo con el que ya ha trabajado.

El personaje titular de toda la franquicia, Kratos, es espartano de nacimiento y dios por naturaleza. Habiendo crecido en una cultura marcial, llegó a comandar ejércitos al servicio de su patria hasta que un día hizo un trato fatídico con Ares, el dios griego de la guerra, y perdió su alma a cambio de la victoria en batalla.

A lo largo de diez juegos extremadamente exitosos, Kratos venció a mortales, criaturas y dioses por igual. En el proceso se convirtió en un personaje icónico de la cultura pop, conocido por su naturaleza estoica, habilidades de combate inigualables y un pasado trágico.

En 'God of War', la serie de acción real, su historia seguirá de cerca el camino de los dos últimos juegos mientras enfrenta algo nuevo: Atreus, su hijo de diez años. Esta dinámica de padre e hijo abrió un nuevo capítulo en la legendaria historia y será el corazón de la nueva serie, de acuerdo con Prime Video.

Basada en el exitoso videojuego y con temática de mitología antigua, la serie recibió una orden de dos temporadas con la preproducción en marcha en Vancouver y ya se inició la selección del elenco que acompañará a Hurst.

'God of War' sigue a Kratos y Atreus en un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus trata de enseñarle a su padre a ser un mejor humano.

o

Frederick E.O. Toye, conocido por sus trabajos en 'Shōgun', 'The Boys' y 'Fallout', ganador del premio Emmy, firmó para dirigir los dos primeros episodios de 'God of War', cuya fecha de estreno se desconoce hasta el momento.

Temas relacionados:

Estrenos

Series

Prime Video

Cine

Actor

Videojuegos

PlayStation

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Reunión Trump-Petro: ¿por qué es tan importante este encuentro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Entretenimiento

Ver más
Tráfico - Foto de referencia Canva Foto captura video de X
Influencer

Reconocido influencer salió a una calle cualquiera a repartir miles de dólares a personas atrapadas en el tráfico: algunos prefirieron no recibirlo

Actor Owen Cooper | Foto: EFE
Globos de Oro

'Una batalla tras otra' entre las más premiadas y el actor Owen Cooper rompe un récord por su papel en 'Adolescencia’; así fue la entrega de los Globos de Oro 2026

Cantante Wang Leehom y su equipo de baile - Fotos: X
China

Cantante se hace viral tras sorprender a su público con seis robots humanoides como parte del cuerpo de baile en un concierto

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fuegos artificiales / Perros - Fotos de referencia: EFE
Perros

¿Qué hacer para calmar a tu perro ante los fuegos artificiales?: Recomendaciones de especialistas

Año Nuevo en Oceanía - AFP
Año nuevo

Así recibieron el 2026 los primeros países en el mundo

Final de la Copa Árabe entre Marruecos y Jordania - Foto: AFP
Premio Puskás

Piden que golazo de selección clasificada al Mundial y que enfrentará a país sudamericano sea premiado con el Puskás

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"Tiene la certeza de que está involucrada en lo que significó la entrega de Maduro": Ibéyise Pacheco, autora de ‘Los hermanos siniestros’, habla de tensiones entre Delcy Rodríguez y Diosdado

Elon Musk Tesla - Fotos EFE
Elon Musk

¿Golpe para Musk? Empresa se encamina a superar en ventas a Tesla en 2025

Jeremy Lewin - Foto AFP/ Bandera de Cuba - Foto Canva
Cuba

Estados Unidos advierte contra posibles interferencias en Cuba ante ayuda humanitaria enviada a la isla

Imágenes de referencia del portaviones estadounidense Gerald R. Ford y el petrolero Skipper, recientemente incautado por EE. UU. - (EFE / X).
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos incauta un segundo buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre