⁠La famosa franquicia de videojuegos 'God of War' llega ahora en formato de serie y será protagonizada por un ícono de 'The Walking Dead'

'God of War', la famosa franquicia de videojuegos de acción y aventura de PlayStation, llegará ahora en formato de serie a la plataforma Prime Video, que anunció este viernes quién será el protagonista: un actor ícono de 'The Walking Dead'.

El elegido para interpretar a 'Kratos', personaje principal del videojuego, en la serie 'God of War', de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, fue Ryan Hurst, quien interpretó a Thor en 'God of War Ragnarök' de PlayStation 4 y 5.

VEA TAMBIÉN Con emocionante avance, Prime Video le pone fecha de estreno a la próxima temporada de una de sus series más exitosas o

Hurst, de 46 años y nominado a un premio BAFTA, aportará entonces su familiaridad con la franquicia al papel de Kratos ahora en el formato televisivo.

El actor estadounidense es además recordado por su interpretación en la serie 'The Walking Dead' como 'Beta', el segundo al mando de los Susurradores, un grupo de supervivientes que visten piel de caminante (zombi) para ocultar su presencia de los caminantes reales.

Ahora, con un nuevo reto y la experiencia de otras producciones importantes como 'Rescatando al soldado Ryan', 'En mil pedazos', 'Hijos de la anarquía' y 'Duelo de titanes', Hurst regresará a un universo con el que ya ha trabajado.

El personaje titular de toda la franquicia, Kratos, es espartano de nacimiento y dios por naturaleza. Habiendo crecido en una cultura marcial, llegó a comandar ejércitos al servicio de su patria hasta que un día hizo un trato fatídico con Ares, el dios griego de la guerra, y perdió su alma a cambio de la victoria en batalla.

A lo largo de diez juegos extremadamente exitosos, Kratos venció a mortales, criaturas y dioses por igual. En el proceso se convirtió en un personaje icónico de la cultura pop, conocido por su naturaleza estoica, habilidades de combate inigualables y un pasado trágico.

En 'God of War', la serie de acción real, su historia seguirá de cerca el camino de los dos últimos juegos mientras enfrenta algo nuevo: Atreus, su hijo de diez años. Esta dinámica de padre e hijo abrió un nuevo capítulo en la legendaria historia y será el corazón de la nueva serie, de acuerdo con Prime Video.

Basada en el exitoso videojuego y con temática de mitología antigua, la serie recibió una orden de dos temporadas con la preproducción en marcha en Vancouver y ya se inició la selección del elenco que acompañará a Hurst.

'God of War' sigue a Kratos y Atreus en un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus trata de enseñarle a su padre a ser un mejor humano.

VEA TAMBIÉN Así quedó el precio de la PlayStation 5 con los aranceles de Trump o

Frederick E.O. Toye, conocido por sus trabajos en 'Shōgun', 'The Boys' y 'Fallout', ganador del premio Emmy, firmó para dirigir los dos primeros episodios de 'God of War', cuya fecha de estreno se desconoce hasta el momento.