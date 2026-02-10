Conductor capta desde atrás accidente en el que una tractomula embistió a varios vehículos en el Alto de la Línea en Colombia

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este lunes en el Alto de La Línea. Al menos cinco vehículos quedaron completamente destruidos y varias personas lesionadas.

El incidente, que ocurrió a las 9 de la noche y en un tramo donde actualmente se realizan obras de mantenimiento, provocó el cierre total de la vía que comunica a Calarcá (Quindío) con Cajamarca (Tolima).

En varios videos que rondan las redes sociales se observa el momento en el que una tractomula que viaja a alta velocidad, impacta a varios vehículos que se encuentran en el carril.

Pese a que aún se investigan las causas del accidente, se cree que hubo un fallo mecánico o una falla en el sistema de frenado, lo que impediría frenar el vehículo.

Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre total del corredor vial en ambos sentidos mientras los equipos de emergencia atienden la emergencia.

“En este momento se reporta cierre total en el paso de La Línea por un choque múltiple con lesionados. Está cerrado el corredor vial mientras se realizan atenciones preventivas, las acciones de los cuerpos de socorro y el levantamiento del siniestro”, dijo Miguel Bermúdez, director de Tránsito del Tolima, en el medio local Blu Radio.

De acuerdo con varios medios locales, en el accidente estuvieron involucrados dos motocicletas, un tractocamión, un camión cisterna y un vehículo tipo turbo.

Hasta el momento, no se ha confirmado víctimas fatales ni tampoco el número de personas que resultaron lesionadas en el accidente.