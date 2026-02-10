NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Colombia

Conductor capta desde atrás accidente en el que una tractomula embistió a varios vehículos en el Alto de la Línea en Colombia

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente en el que una tractomula embistió a varios vehículos en el Alto de la Línea en Colombia
Accidente en el que una tractomula embistió a varios vehículos en el Alto de la Línea en Colombia
El incidente, que ocurrió a las 9 de la noche y en un tramo donde actualmente se realizan obras de mantenimiento, provocó el cierre total de la vía que comunica a Calarcá (Quindío) con Cajamarca (Tolima).

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este lunes en el Alto de La Línea. Al menos cinco vehículos quedaron completamente destruidos y varias personas lesionadas.

El incidente, que ocurrió a las 9 de la noche y en un tramo donde actualmente se realizan obras de mantenimiento, provocó el cierre total de la vía que comunica a Calarcá (Quindío) con Cajamarca (Tolima).

En varios videos que rondan las redes sociales se observa el momento en el que una tractomula que viaja a alta velocidad, impacta a varios vehículos que se encuentran en el carril.

Pese a que aún se investigan las causas del accidente, se cree que hubo un fallo mecánico o una falla en el sistema de frenado, lo que impediría frenar el vehículo.

o

Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre total del corredor vial en ambos sentidos mientras los equipos de emergencia atienden la emergencia.

“En este momento se reporta cierre total en el paso de La Línea por un choque múltiple con lesionados. Está cerrado el corredor vial mientras se realizan atenciones preventivas, las acciones de los cuerpos de socorro y el levantamiento del siniestro”, dijo Miguel Bermúdez, director de Tránsito del Tolima, en el medio local Blu Radio.

De acuerdo con varios medios locales, en el accidente estuvieron involucrados dos motocicletas, un tractocamión, un camión cisterna y un vehículo tipo turbo.

Hasta el momento, no se ha confirmado víctimas fatales ni tampoco el número de personas que resultaron lesionadas en el accidente.

Temas relacionados:

Colombia

Municipios

Accidente de tránsito

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La libertad está siendo usada como herramienta narrativa para ganar tiempo": activistas rechazan secuestro a Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado por el régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El mensaje del régimen es claro: tienen que salir en silencio": exprisionero político sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Barack Obama y Donald Trump | Foto: AFP
Casa Blanca

Funcionario de la administración Trump asegura que video que muestra a los Obama como monos fue un "error" de un empleado de la Casa Blanca

Bill Gates y Jeffrey Epstein (AFP)
Jeffrey Epstein

El magnate Bill Gates expresó su arrepentimiento por "cada minuto" que pasó junto a Jeffrey Epstein

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Donald Trump dice que le "encantaría" involucrar a María Corina Machado de "alguna manera" en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Yeison Jiménez | Foto: AFP
Cantante

Familia del cantante Yeison Jiménez alerta sobre nuevo método de estafa tras su muerte

Barack Obama y Donald Trump | Foto: AFP
Casa Blanca

Funcionario de la administración Trump asegura que video que muestra a los Obama como monos fue un "error" de un empleado de la Casa Blanca

Heidi Klum, actriz y modelo alemana - Fotos de referencia: X
Premios Grammy

Críticos de la moda coinciden en que este fue el vestido más surreal que desfiló por la alfombra roja de los Premios Grammy 2026

Elecciones en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Transición democrática

Funcionario de Trump aseguró que habrá elecciones en Venezuela y reveló fecha probable en que se realizarían, según The Wall Street Journal

Bill Gates y Jeffrey Epstein (AFP)
Jeffrey Epstein

El magnate Bill Gates expresó su arrepentimiento por "cada minuto" que pasó junto a Jeffrey Epstein

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Donald Trump dice que le "encantaría" involucrar a María Corina Machado de "alguna manera" en Venezuela

Recompensa contra criminales en Colombia - Fotos: Ministerio de Defensa de Colombia
Grupos criminales

El gobierno de Colombia anuncia recompensa de 5 mil millones de pesos por tres cabecillas de grupos criminales tras encuentro entre Petro y Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre