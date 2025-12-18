NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Despliegue militar

Expresidente latinoamericano expresó su “solidaridad” con el régimen de Maduro ante el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro | Foto AFP
Nicolás Maduro | Foto AFP
Desde la cárcel, el expresidente le agradeció al dictador Nicolás Maduro por su respaldo.

El expresidente de Bolivia Luis Alberto Arce Catocora publicó un mensaje en el que agradece al dictador venezolano Nicolás Maduro por una carta en la que le expresó un “solidario y leal” abrazo, en medio de lo que describió como “horas complejas" que ambos enfrentan.

o

El pronunciamiento ocurre mientras Arce cumple cinco meses de prisión preventiva en Bolivia, en el marco de una investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias la ley y uso indebido de influencias.

A través de su cuenta en la red social X, Arce escribió: “Querido compañero presidente Maduro, sus palabras y apoyo son fortaleza en estos tiempos difíciles, en los que por mandato del imperialismo y la ultraderecha se ha desatado en #Bolivia la persecución política

“Estamos dispuestos a pagar el costo de nuestra lucha por el pueblo boliviano; siempre lo estuvimos, fieles al legado de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder socialista asesinado por el fascismo”, afirmó el expresidente bolivariano.

Arce insistió en que no abandonara su causa política pese a estar detenido. “No huimos, y aquí estamos para seguir luchando por la dignidad y soberanía de nuestra Patria Grande”.

Adicionalmente, desde la cárcel de San Pedro, reiteró su respaldo al régimen de Nicolás Maduro frente a Estados Unidos. “A tiempo de agradecer su carta, quiero manifestarle que los muros de la Cárcel de San Pedro donde me encuentro injusta e ilegalmente detenido, no impedirán que exprese mi solidaridad frente al asedio y provocación militar de Estados Unidos contra el valiente pueblo de #Venezuela”.

De igual manera, el exmandatario insinuó que las acciones de Washington responden a intereses geopolíticos y económicos, según dijo, cada “ataque busca socavar la soberanía de nuestros pueblos y saquear nuestros recursos naturales”.

Reafirmamos nuestra lucha por el respeto a la autodeterminación y la dignidad de los pueblos, así como nuestro firme rechazo a la guerra, recordando que América Latina y el Caribe es una Zona de Paz, tal como proclamara en 2014 la CELAC”, añadió.

o

Arce concluyó su mensaje, enviando “un fuerte abrazo revolucionario". "¡Hasta la victoria siempre!”

Cabe recordar que las tensiones en el Caribe se intensificaron tras el despliegue de buques de guerra estadunidenses en la región, una operación que Washington ha justificado como parte de una misión para combatir los cárteles de la droga.

