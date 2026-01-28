Magallanes impuso su autoridad ante Caribes y 'picó adelante' en el "Chico" Carrasquel en la final de la LVBP

Los Navegantes del Magallanes se impusieron con autoridad ante Caribes de Anzoátegui en el primer duelo de la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

En el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto la Cruz, Magallanes derrotó 12 a 4 a Caribes.

Caribes de Anzoátegui fue el primer clasificado a la serie decisiva. El segundo en encontrar su boleto fue Navegantes del Magallanes, que, sorpresivamente, vino de atrás tanto en la ronda regular como en el Round Robin, para estar 'presente' en el tramo definitorio del torneo de la 'pelota criolla'.

En cuanto a los refuerzos, el conjunto que comanda Asdrúbal Cabrera optó por Silvino Bracho, quien ganó el premio Cerrador del Año en la liga y destacó en el Round Robin con cuatro rescates en siete juegos con Águilas del Zulia.

La 'novena' que lidera Yadier Molina, por su cuenta, también buscó a un brazo que refuerce el bullpen y lo encontró con el norteamericano Ronnie Williams, que había sido refuerzo para Cardenales de Lara en el ‘todos contra todos’.

Este 28 de enero continúan las acciones, pero en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia (Carabobo).

‘La tribu’ buscará su quinto título apoyada en su temible ofensiva. Por su parte, la 'Nave turca' ahora va por su título número catorce.

VEA TAMBIÉN Jugador de Cardenales de Lara perdió los papeles ante Navegantes del Magallanes en duelo del Round Robin de la LVBP o

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.