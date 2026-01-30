NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Radamel Falcao García, jugador de Millonarios - Foto AFP
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios vs. Medellín y Atlético Nacional vs. América: los partidazos de la cuarta fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026

enero 30, 2026
Por: Natalya Baquero González
‘Embajadores’ y ‘Poderosos’ protagonizarán un encuentro de necesitados debido a su presente en el fútbol colombiano en el que les ha costado sumar de a tres en el inicio del campeonato.

La cuarta fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026 dará inicio este sábado 31 de enero y se extenderá hasta el próximo miércoles 4 de febrero. Una jornada que contará con encuentros de alto nivel como el Millonarios ante Independiente Medellín y Atlético Nacional frente a América de Cali.

‘Embajadores’ y ‘Poderosos’ protagonizarán un encuentro de necesitados debido a su presente en el fútbol colombiano en el que les ha costado sumar de a tres en el inicio del campeonato.

Millonarios no la pasa nada bien en el inicio de la temporada, pues actualmente es último en la tabla general, sin puntos, una situación que llevó a los directivos del equipo a ponerle punto final al proceso de Hernán Torres, que estuvo en la dirección técnica del equipo capitalino por cinco meses.

Por tal motivo y mientras la escuadra albiazul evalúa y elige a su próximo técnico, Omar Rodríguez será el entrenador encargado del conjunto embajador, que ante el DIM buscará sumar sus primeros tres puntos.

Entre tanto, Independiente Medellín, actualmente en la casilla 17 con tan solo una unidad, buscará su primera victoria en la competencia, la cual le permitiría afianzarse en la competencia y salir de la parte inferior de la tabla.

Por su parte, Atlético Nacional volverá al ruedo frente al América de Cali, después de dos fechas de inactividad en futbol colombiano.

La escuadra verdolaga, en la décima casilla con tres unidades, irá en busca de los tres puntos en el clásico de la jornada, los cuales le permitirían ascender en la tabla general de la competencia y volver a ser protagonista en la Liga BetPlay.

Por su parte, el América de Cali saldrá al césped del Atanasio Girardot a ratificar su gran inicio en el campeonato, donde ha sumado 7 puntos de 9 posibles, hecho que lo ubica en la tercera casilla.

Así se jugará la cuarta fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026

Sábado 31 de enero

  • Cúcuta vs. Fortaleza / Hora: 4:00 p.m.
  • Boyacá Chico vs. Santa Fe / Hora 6:10 p.m.

Domingo 1 de febrero

  • Bucaramanga vs. Alianza / Hora: 2:00 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Pasto / Hora: 4:10 p.m.
  • Once Caldas vs. Jaguares / Hora: 6:10 p.m.
  • Millonarios vs. Independiente Medellín / Hora: 8:30 p.m.
  • Llaneros vs. Águilas Doradas / Hora: 8:30 p.m.

Lunes 2 de febrero

  • Deportivo Pereira vs. Junior / Hora: 8:30 p.m.

Miércoles 4 de febrero

  • Atlético Nacional vs. América

