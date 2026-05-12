Trump vuelve a referirse a Cuba antes de su viaje a China: "Pide ayuda, ¡y vamos a hablar!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes en una publicación en su plataforma Truth Social que el régimen de Cuba va "hacia abajo" y reiteró sus señalamientos acerca de que se trata de un país "fracasado".

La publicación del presidente Trump se da poco antes de su viaje a China para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

En su mensaje en redes sociales, Trump aseveró que luego de esa visita diplomática pondrá su foco en Cuba, que "pide ayuda", según mencionó.

"Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fracasado que solo va en una dirección: ¡hacia abajo!", escribió Trump a primera hora del martes en medio de una incertidumbre por la tensión entre Washington y el dictador Miguel Díaz-Canel.

"Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar! Mientras tanto, ¡me voy a China!", agregó el mandatario norteamericano de 79 años.

Es importante mencionar que, un día antes del pronunciamiento de Trump sobre el régimen cubano, el sitio web de noticias de Estados Unidos Axios señaló que "una invasión a Cuba podría ser inminente".

Axios se basó en los recientes vuelos de vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos frente a las costas de la isla y citó un análisis de datos de vuelo publicado esta semana por CNN.

La administración Trump impuso nuevas sanciones al régimen de Cuba el jueves, lo que Axios adelantó que podría hacer parte de la "escalada retórica" del presidente Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, para considerar un nuevo operativo militar.

Sin embargo, precisó: "No hay indicios definitivos de que Trump vaya a atacar a Cuba próximamente".

Por su parte, el secretario Rubio, de procedencia cubana, se ha referido en repetidas ocasiones contra el régimen castrista y ha sido enfático en que es un país que no funciona y "no tiene arreglo".

Rubio también se mostró férreo contra el régimen de Nicolás Maduro antes de que Estados Unidos llevara a cabo la operación militar que, junto a su esposa, los capturaría en Caracas para trasladarlo a Nueva York, donde enfrentan varios cargos, que incluyen narcotráfico.

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Se espera que, luego de su regreso de China y del fin de los ataques contra el régimen de Irán —con los que se pretende frenar su programa nuclear— el presidente Trump ponga su foco en el régimen de Cuba, que ha avivado la inseguridad en el hemisferio occidental, algo a lo que el Gobierno Trump se ha opuesto radicalmente en repetidas ocasiones.