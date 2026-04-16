La voz colombiana detrás de Catfish, una de las series más vistas de MTV a nivel global, revela conmovedor video cantando en inglés

Daniella De Luca, la voz colombiana detrás de 'Catfish', una de las series más vistas de MTV a nivel global, reveló recientemente en sus redes sociales un conmovedor video en el que aparece cantando en inglés.

"'On My Own' es una canción que escribí hace más o menos un año durante un curso de producción musical que hice y que habla sobre el sentimiento de haberlo entregado todo y darse cuenta que no es el lugar para uno", escribió la artista bogotana en su publicación.

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En el video se ve a De Luca hablándole a la cámara —y posteriormente cantando— en lo que parece ser su habitación, mientras sostiene una guitarra que utiliza para compartir un fragmento del tema con sus seguidores.

"Les comparto un pedazo del coro", agregó la cantautora caracterizada por fusionar la fuerza del rock clásico con matices contemporáneos.

Presencia en televisión internacional y en festival de China

Antes de consolidar su nombre en la escena independiente, Daniella De Luca alcanzó un gran objetivo que marcó el inicio de su proyección internacional: sus canciones 'Vale Q' y 'Mejor Sola' fueron licenciadas para 'Catfish'.

Ese paso evidenció el alcance de su propuesta y abrió el camino para una carrera que, más de una década después, ha continuado expandiéndose más allá de Colombia.

Tras el lanzamiento de su álbum 'Colapso Mental' en 2015, la artista continuó estableciendo su presencia en la escena local con presentaciones en venues de Bogotá como Hard Rock Café, Smoking Molly y múltiples circuitos de música en vivo, además de participaciones en festivales como la Feria Eva, Vino al Parque y el Festival Sonora.

Su carrera dio un paso hacia la internacionalización en 2018 cuando fue invitada oficialmente por el Gobierno de China al International Youth Music Festival en Chengdu, donde representó a Colombia como artista independiente.

En su etapa más reciente, De Luca ha fortalecido su presencia en la escena latinoamericana con colaboraciones como 'Mi Lugar Feliz' junto al artista mexicano Vitálico y Esteban Gómez-González.

Ese proceso coincide con una nueva fase creativa de la que han hecho parte otros lanzamientos como 'Abismo' y 'Algo (Celos)' en 2024, y 'Aquí' en 2025.

Actualmente la artista, además de explorar continuamente sus habilidades musicales como lo evidenció en el video, sigue en la expansión de su proyecto a nivel internacional con distintas presentaciones en vivo y otras colaboraciones.