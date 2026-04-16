NTN24
Jueves, 16 de abril de 2026
Jueves, 16 de abril de 2026
Cantante colombiana

La voz colombiana detrás de Catfish, una de las series más vistas de MTV a nivel global, revela conmovedor video cantando en inglés

abril 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto IG: @DaniellaDeLucaOficial
Foto IG: @DaniellaDeLucaOficial
Daniella De Luca representó a Colombia en China en 2018 tras haber sido invitada por el Gobierno de ese país.

Daniella De Luca, la voz colombiana detrás de 'Catfish', una de las series más vistas de MTV a nivel global, reveló recientemente en sus redes sociales un conmovedor video en el que aparece cantando en inglés.

"'On My Own' es una canción que escribí hace más o menos un año durante un curso de producción musical que hice y que habla sobre el sentimiento de haberlo entregado todo y darse cuenta que no es el lugar para uno", escribió la artista bogotana en su publicación.

o

En el video se ve a De Luca hablándole a la cámara —y posteriormente cantando— en lo que parece ser su habitación, mientras sostiene una guitarra que utiliza para compartir un fragmento del tema con sus seguidores.

"Les comparto un pedazo del coro", agregó la cantautora caracterizada por fusionar la fuerza del rock clásico con matices contemporáneos.

Presencia en televisión internacional y en festival de China

Antes de consolidar su nombre en la escena independiente, Daniella De Luca alcanzó un gran objetivo que marcó el inicio de su proyección internacional: sus canciones 'Vale Q' y 'Mejor Sola' fueron licenciadas para 'Catfish'.

Ese paso evidenció el alcance de su propuesta y abrió el camino para una carrera que, más de una década después, ha continuado expandiéndose más allá de Colombia.

Tras el lanzamiento de su álbum 'Colapso Mental' en 2015, la artista continuó estableciendo su presencia en la escena local con presentaciones en venues de Bogotá como Hard Rock Café, Smoking Molly y múltiples circuitos de música en vivo, además de participaciones en festivales como la Feria Eva, Vino al Parque y el Festival Sonora.

Su carrera dio un paso hacia la internacionalización en 2018 cuando fue invitada oficialmente por el Gobierno de China al International Youth Music Festival en Chengdu, donde representó a Colombia como artista independiente.

En su etapa más reciente, De Luca ha fortalecido su presencia en la escena latinoamericana con colaboraciones como 'Mi Lugar Feliz' junto al artista mexicano Vitálico y Esteban Gómez-González.

Ese proceso coincide con una nueva fase creativa de la que han hecho parte otros lanzamientos como 'Abismo' y 'Algo (Celos)' en 2024, y 'Aquí' en 2025.

o

Actualmente la artista, además de explorar continuamente sus habilidades musicales como lo evidenció en el video, sigue en la expansión de su proyecto a nivel internacional con distintas presentaciones en vivo y otras colaboraciones.

Temas relacionados:

Cantante colombiana

MTV

Artistas

Música

Video viral

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela": exdiputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauzá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos sufriendo más represión": expertas exponen la 'masacre silenciosa' en curso en Irán perpetrada por el régimen de los ayatolás

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Preso político en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Régimen cubano

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Departamento del Tesoro quita sanciones a bancos de Venezuela - Fotos: AFP
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos ataca a Irán

“Hubo una decapitación del régimen”: experta analiza la situación militar de Irán frente a la de Estados Unidos

Más de Entretenimiento

Ver más
Harry Potter - Foto AFP
Harry Potter

Hogwarts vuelve a abrir sus puertas con el tráiler de 'Harry Potter y la piedra filosofal', la esperada serie que revive la magia para una nueva generación

Sofía Vergara y Ryan Castro | Foto: EFE
Sofía Vergara

Este es el verdadero motivo detrás de la "romántica" foto de Sofía Vergara y Ryan Castro que se ha hecho viral en redes

Alec Baldwin, actor y comediante estadounidense - Foto: EFE
Alec Baldwin

Alec Baldwin revela las secuelas físicas que le dejó el accidente durante el rodaje de ‘Rust’: "Quiero retirarme"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
F-22 Raptor en operación | Foto @CENTCOM
Ataque al régimen de Irán

El F-22 Raptor se prepara para “combate” en plena 'Operación Furia Épica', confirma el Comando Central de EE. UU.

Barcos en Panamá - AFP
Canal de Panamá

Estados Unidos acusó a China de retener barcos con bandera panameña en sus puertos: "Parecen tener como objetivo castigar a Panamá"

El secretario de Estado, Marco Rubio. (EFE)
Estados Unidos ataca a Irán

"Existe una manera de conseguir nuestros objetivos en cuestión de semanas no de meses": Marco Rubio sobre ataques en Irán

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores | Foto: AFP
Estados Unidos y Maduro

¿Maduro y Cilia Flores, distanciados? Detalles de lo que sucedió en segunda audiencia en caso contra el dictador y su esposa en EE. UU.

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump amenaza con destruir la principal terminal petrolera iraní pese al alza de los precios

Selección de Senegal | Foto: AFP
Senegal

Tribunal Arbitral del Deporte aceptó apelación de Senegal para que le devuelvan el título de la Copa Africana de Naciones que le fue cedido a Marruecos

Jugadores del Atlético de Madrid - Foto: EFE
Champions League

El golazo de tiro libre de 'la araña' Julián Álvarez en el Camp Nou que podría costarle la clasificación al Barcelona a semis de Champions

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre