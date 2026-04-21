El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Países Bajos por malos tratos hacia venezolanos detenidos cuando intentaban ingresar a Curazao

Este martes se conoció que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Países Bajos por los malos tratos hacia varios ciudadanos venezolanos que fueron detenidos cuando intentaban ingresar a la isla neerlandesa de Curazao.

De acuerdo con un comunicado emitido por la corte, los hechos a los que hacen referencia los demandantes, siete ciudadanos venezolanos, sucedieron en abril del 2019, cuando fueron interceptados en aguas territoriales del Estado autónomo del Reino Unido, por parte de las autoridades costeras.

En aquel momento a los detenidos se les denegó la entrada; cuatro de ellos fueron direccionados a un centro de internación, mientras que los tres fueron a prisión, a la espera de su expulsión en la isla caribeña. Uno de los siete venezolanos era menor de edad.

Frente a esta situación, los ciudadanos venezolanos interpusieron recursos y hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo indicó que Países Bajos vulneró los artículos 4 y 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos, debido a que durante la primera semana estuvieron detenidos sin acceso alguno a asistencia legal, lo cual afectó las garantías procesales.

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Asimismo, el tribunal subrayó que también violaron el artículo 3, el cual prohíbe la tortura y los malos tratos.

Esto haciendo referencia a los actos degradantes a los que fueron sometidos cuatro de los ciudadanos venezolanos, que tras ser detenidos recibieron tratos degradantes cuando eran trasladados entre centros de reclusión; recibieron disparos de balas de goma.

Ante esta situación los magistrados cuestionaron la falta de una investigación efectiva sobre los disparos y de acceso a asistencia jurídica.

Por estos actos, la corte paneuropea condenó a Países Bajos a pagar 5.000 euros (5.875 dólares) a cuatro de los demandantes por daños morales y 1.625 euros (1.910 dólares) a los otros tres venezolanos.