En videos quedó registrada la pobre asistencia del "Festival por la Paz", el concierto gratuito ofrecido por el régimen venezolano

En diferentes videos compartidos en varias redes sociales se evidencia la baja asistencia al "Festival por la Paz", un concierto gratuito organizado por el régimen venezolano en la Base Aérea La Carlota, Caracas.

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A pesar de que dicho evento desarrollado el pasado 1 de mayo fue gratuito y promocionado, se observaron tarimas con poca presencia de público y espacios amplios vacíos.

El penoso registro no fue solo reportado por usuarios en redes sociales, pues colaboradores del régimen también hicieron eco de la situación mostrando en sus cuentas de plataformas digitales diversos planos en lo que se ve la escasa afluencia.

Antes del show, varios artistas anunciados en el cartel, como Oscar D'León, Porfi Baloa, y Servando y Florentino, desmintieron su participación.

La jornada, que coincidió con el Día del Trabajador, fue señalada por críticos debido al gasto en espectáculos en medio de demandas salariales y protestas.

Para la gran mayoría de los venezolanos que siguen en su país y para quienes se encuentran en el exterior, este tipo de eventos hacen parte de lo que sería la campaña de Delcy Rodríguez para unos eventuales comicios presidenciales en el país suramericano.

En contraste, mientras el régimen venezolano organiza este tipo de conciertos, 71 toneladas de medicamentos e insumos enviados por Estados Unidos en febrero a Venezuela se encuentran en paradero desconocido.

La cúpula de la dictadura venezolana no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, el Departamento de Estado de EE. UU. le confirmó a NTN24 que los medicamentos sí fueron enviados a Venezuela y entregados al Ministerio de Salud del régimen.