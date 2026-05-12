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Martes, 12 de mayo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán se muestra desafiante luego de que Trump afirmara que su propuesta era "un pedazo de basura": "No hay otra alternativa"

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Mohamad Bagher Ghalibaf, El jefe negociador del régimen de Irán. (EFE)
Donald Trump y Mohamad Bagher Ghalibaf, El jefe negociador del régimen de Irán. (EFE)
Trump rechazó el lunes la última contrapropuesta iraní, que tachó de "totalmente inaceptable", y afirmó que el alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, está en estado crítico.Trump rechazó el lunes la última contrapropuesta iraní, que tachó de "totalmente inaceptable", y afirmó que el alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, está en estado crítico.

El jefe negociador del régimen de Irán, Mohamad Bagher Ghalibaf, lanzó este martes un ultimátum a Estados Unidos para que acepte las condiciones del plan de paz de 14 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro", escribió en X Mohamad Bagher Ghalibaf.

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El también presidente del Parlamento iraní añadió que cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta, "más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses".

La creciente tensión hace temer un regreso de las hostilidades en el Golfo, diluye las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Ormuz al comercio y ha vuelto a presionar al alza los precios del petróleo.

El presidente Donald Trump rechazó el lunes la última contrapropuesta iraní, que tachó de "totalmente inaceptable", y afirmó que el alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, está en estado crítico.

Trump afirmó el lunes que esa tregua se encuentra “en situación de respiración asistida” después de que él haya rechazado rotundamente la respuesta de Teherán a la propuesta de paz norteamericana más reciente.

En declaraciones desde el Despacho Oval, Trump afirmó que el alto al fuego pactado con Irán se encuentra “débil ahora mismo, tras leer ese pedazo de basura que nos han mandado”. “Ni acabé de leerla”, sostuvo el mandatario, que consideró el documento iraní como “totalmente inaceptable”.

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Irán indicó que en su plan exigió el fin de la guerra en la región, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos, aplicado desde mitad de abril, y la liberación de sus activos congelados.

Las negociaciones están estancadas tras una primera ronda de conversaciones el mes pasado en la que no se lograron avances.

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