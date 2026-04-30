EE. UU. ha estado utilizando oro ilegal de cárteles colombianos para fabricar sus monedas: graves revelaciones del New York Times

Oro ilegal procedente de carteles de la droga colombianos habría sido utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos para fabricar sus monedas, contraviniendo una ley federal de 1985 que exige usar exclusivamente material extraído en territorio estadounidense.

La revelación proviene de una investigación del New York Times que tomó cerca de cinco años.

El Clan del Golfo, organización considerada narcoterrorista por Estados Unidos, ha logrado introducir oro de minas ilegales en la cadena de suministro oficial mediante fundiciones que lavan el mineral de origen criminal.

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Esta operación no solo permite la financiación indirecta de actividades terroristas, sino que también genera graves daños ambientales en las zonas de extracción.

La minería ilegal en Colombia representa actualmente la mayor economía ilícita del país, superando incluso al narcotráfico tradicional.

El oro extraído ilegalmente se comercializa fundamentalmente dentro del territorio colombiano y posteriormente se utiliza para financiar negocios inmobiliarios, presentándose como mineral de procedencia legítima, según el diario.

El New York Times documentó cómo este oro contaminado ingresa al sistema financiero internacional:

Las fundiciones clandestinas procesan el mineral extraído por el Clan del Golfo de minas ilegales, otorgándole una apariencia de legitimidad que permite su ingreso a la cadena de suministro de instituciones como la Casa de la Moneda estadounidense.

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El fenómeno del oro ilegal no se limita a Colombia. La investigación reveló que la extracción de este mineral financia la guerra civil de Sudán y la invasión rusa de Ucrania.

El aumento en los precios del oro ha permitido a países como Venezuela e Irán mitigar los efectos de sanciones financieras internacionales.

El Clan del Golfo, el cartel más grande de Colombia actualmente, diversificó sus operaciones del narcotráfico tradicional hacia el comercio de oro, utilizando las ganancias para mantener control territorial mediante asesinatos y atentados con bombas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en redes sociales sobre el tema y aseguró que "el gobierno nacional propone volver al monopolio estatal de la compra del oro, esto debe introducirse como reforma constitucional".