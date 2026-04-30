NTN24
Jueves, 30 de abril de 2026
Jueves, 30 de abril de 2026
Oro

EE. UU. ha estado utilizando oro ilegal de cárteles colombianos para fabricar sus monedas: graves revelaciones del New York Times

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Esto contraviene una ley federal de 1985 que exige usar exclusivamente material extraído en territorio estadounidense.

Oro ilegal procedente de carteles de la droga colombianos habría sido utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos para fabricar sus monedas, contraviniendo una ley federal de 1985 que exige usar exclusivamente material extraído en territorio estadounidense.

La revelación proviene de una investigación del New York Times que tomó cerca de cinco años.

El Clan del Golfo, organización considerada narcoterrorista por Estados Unidos, ha logrado introducir oro de minas ilegales en la cadena de suministro oficial mediante fundiciones que lavan el mineral de origen criminal.

o

Esta operación no solo permite la financiación indirecta de actividades terroristas, sino que también genera graves daños ambientales en las zonas de extracción.

La minería ilegal en Colombia representa actualmente la mayor economía ilícita del país, superando incluso al narcotráfico tradicional.

El oro extraído ilegalmente se comercializa fundamentalmente dentro del territorio colombiano y posteriormente se utiliza para financiar negocios inmobiliarios, presentándose como mineral de procedencia legítima, según el diario.

El New York Times documentó cómo este oro contaminado ingresa al sistema financiero internacional:

Las fundiciones clandestinas procesan el mineral extraído por el Clan del Golfo de minas ilegales, otorgándole una apariencia de legitimidad que permite su ingreso a la cadena de suministro de instituciones como la Casa de la Moneda estadounidense.

o

El fenómeno del oro ilegal no se limita a Colombia. La investigación reveló que la extracción de este mineral financia la guerra civil de Sudán y la invasión rusa de Ucrania.

El aumento en los precios del oro ha permitido a países como Venezuela e Irán mitigar los efectos de sanciones financieras internacionales.

El Clan del Golfo, el cartel más grande de Colombia actualmente, diversificó sus operaciones del narcotráfico tradicional hacia el comercio de oro, utilizando las ganancias para mantener control territorial mediante asesinatos y atentados con bombas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en redes sociales sobre el tema y aseguró que "el gobierno nacional propone volver al monopolio estatal de la compra del oro, esto debe introducirse como reforma constitucional".

Temas relacionados:

Oro

Gobierno de Estados Unidos

Clan del Golfo

Gustavo Petro

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estudio revela el nivel de desgaste de la capacidad militar del régimen de Irán tras ataques de Estados Unidos: "Ya no tiene cómo defender lo poco que le queda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así será la marcha del 1 de mayo en Venezuela por mejores condiciones laborales: “El salario está prácticamente desaparecido”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

EE. UU. ha estado utilizando oro ilegal de cárteles colombianos para fabricar sus monedas: graves revelaciones del New York Times

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Ataques de EE. UU. contra el régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen de Irán

Estudio revela el nivel de desgaste de la capacidad militar del régimen de Irán tras ataques de Estados Unidos: "Ya no tiene cómo defender lo poco que le queda"

Marcha del Día del Trabajo en Venezuela / FOTO: EFE
Día del Trabajo

Así será la marcha del 1 de mayo en Venezuela por mejores condiciones laborales: “El salario está prácticamente desaparecido”

Juan Pablo Guanipa (EFE)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa le pidió a Marco Rubio acelerar la transición en Venezuela e insistió que María Corina Machado debe volver pronto a su país

Departamento de Justicia de los Estados Unidos - Foto: EFE
Cártel de Sinaloa

EE. UU. acusa a 10 funcionarios de México, entre ellos un gobernador y un comandante, de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa

Muertos en Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Que respondan por el fracaso de la paz total”: Coronel retirado al gobierno colombiano ante oleada de atentados al suroccidente del país

Más de Actualidad

Ver más
Imagen de la Luna desde Artemis II - Foto NASA
Nasa

"En este momento no podemos comunicarnos con ellos": ingeniero aeroespacial de la Nasa explica momento clave de la misión en que se pierde todo el contacto con Artemis II

Cilia Flores, primera dama de la dictadura de Venezuela, Nicolás Maduro, dictador de Venezuela / Fernando Carrillo, actor venezolano - Fotos: EFE
Polémica

Actor venezolano propone que la famosa actriz "Meryl Streep interprete a Cilia Flores" en una película sobre su "historia de amor" con el tirano Nicolás Maduro

Presos políticos | Foto Canva
Motín

Confirman los nombres de los cinco muertos en temible cárcel venezolana de Yare tras un motín

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Imagen de la Luna desde Artemis II - Foto NASA
Nasa

"En este momento no podemos comunicarnos con ellos": ingeniero aeroespacial de la Nasa explica momento clave de la misión en que se pierde todo el contacto con Artemis II

Richard Ríos, mediocampista del Benfica - Foto: AFP
Richard Ríos

Richard Ríos estaría en el radar de un equipo de la Serie A de Italia, el cual ya habría establecido contacto con el entorno del jugador

El tenista portugués Nuno Borges. (EFE)
Tenis

Tenista gana un partido con polémico saque por debajo y la respuesta de su rival en el saludo en la red fue contundente

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

El contundente comunicado en el que Flamengo apuntó contra Cristiano Ronaldo y el equipo español Almería por la deuda de un fichaje de un jugador brasileño: "opta por no cumplir con su obligación"

Astronautas de misión Artemis (AFP)
Artemis II

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra en la fase más peligrosa de la misión

RD del Congo y Colombia | Foto: EFE
Mundial 2026

Colombia ya conoce a su último rival: selección africana se une al Grupo K de Portugal y la 'Tricolor'

Cilia Flores, primera dama de la dictadura de Venezuela, Nicolás Maduro, dictador de Venezuela / Fernando Carrillo, actor venezolano - Fotos: EFE
Polémica

Actor venezolano propone que la famosa actriz "Meryl Streep interprete a Cilia Flores" en una película sobre su "historia de amor" con el tirano Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre