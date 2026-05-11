El régimen de Venezuela dice ante Corte Internacional de Justicia que solo está dispuesto a negociar el territorio de Esequibo con Guyana bajo el “Acuerdo de Ginebra 1966”

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, acudió este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas (ONU), para hablar sobre el litigio que existe con Guyana, sobre la región de Esequibo.

Rodríguez, que durante las últimas semanas ha generado indignación con el gobierno guayanés, debido al uso de un pin dorado durante sus visitas a Barbados y Granada, donde se ve el mapa de Venezuela, con la zona en disputa.

Ante esto, en su discurso, la encargada de la dictadura venezolana dice estar dispuesta a negociar sobre el territorio en pleito, pero solo bajo el “Acuerdo de Ginebra 1966” y no bajo la autoridad de la Corte Internacional de Justicia, que considera Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela).

Venezuela está dispuesta a resolver la controversia territorial con Guyana, pero dicha solución debe lograrse de conformidad con el único marco jurídico válido que rige la controversia: el Acuerdo de Ginebra de 1966. "La solución negociada es, por tanto, una conducción inevitable e indispensable de la controversia", dijo Delcy Rodríguez.

Este se convierte en el primer viaje de la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en medio de una intervención militar de los Estados Unidos.

Aunque Rodríguez integra la lista de funcionarios del régimen sancionados por la Unión Europea y que, en principio, tienen vetado el ingreso al bloque comunitario.

Sin embargo, Rodríguez ya había representado a Venezuela en una cumbre realizada en Bruselas en 2023 entre la Unión Europea y países de América Latina, así como en una audiencia anterior en la CIJ por este mismo caso.

Cabe resaltar que la disputa del territorio de Esequibo data del siglo XIX, la cual se intensificó hace más de 10 años, luego que ExxonMobil en 2015 descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita.

El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla. Por su parte, Venezuela reclama ese territorio, que abarca cerca de 160.000 kilómetros cuadrados.

Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial británica, el cual fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París, y desea que la CIJ lo confirme.