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Lunes, 06 de julio de 2026
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Colombia

Gustavo Petro vuelve a desconocer triunfo electoral de Abelardo de la Espriella y convoca a movilización ciudadana para el 20 de julio

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro | Foto: AFP
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano aseguró que el “ciudadano estadounidense no ganó las elecciones” de Colombia el pasado 21 de junio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció nuevamente el triunfo electoral del presidente electo, Abelardo de la Espriella, e hizo un llamado a la movilización ciudadana para el próximo 20 de julio.

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A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano aseguró que el “ciudadano estadounidense no ganó las elecciones” de Colombia el pasado 21 de junio.

“El ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia, lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, EE.UU. de los hermanos Bautista”, afirmó.

En medio de sus declaraciones, Petro se presentó como "el jefe del Estado" y convocó a la ciudadanía a participar en la movilización del próximo 20 de julio en el sur de Bogotá con el mensaje: "¡Independencia!".

“Yo encontré un pueblo lleno de hambre cuando recibí la presidencia, dejó mi presidencia con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien, y jugando bien futbol y sin trampas”, dijo.

“Lo que hay es una gran construcción social que ustedes encuentran y lo digo así y lo reafirmó, aunque hacemos un empalme con algunos exconvictos y otras personas que son ilegítimas, porque Abelardo no ganó las elecciones en Colombia”, agregó.

“Lo dice el jefe del Estado para que nos veamos este 20 de julio en el sur de Bogotá a gritar independencia”, puntualizó.

Tras la victoria de Abelardo, el mandatario saliente habló de presuntas irregularidades en el software electoral de la Registraduría.

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Petro afirmó tener evidencias de modificaciones al censo electoral realizadas el 26 de mayo, cinco días antes de las elecciones, que habrían agregado 885.409 nuevas cédulas y 1.493 mesas adicionales no escrutadas.

Asimismo, señaló la existencia de 5.300 mesas con más de 300 votos, superando el máximo posible en el horario electoral, donde se ubicaría la ventaja de 635.000 votos de De la Espriella sobre Iván Cepeda.

Ante ello, el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella respondió a las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre irregularidades en el proceso electoral, acusándolo de intentar "robarse las elecciones" y de ejecutar "la mayor compra de votos en la historia de Colombia".

En un extenso mensaje publicado en la red social X, De la Espriella señaló que Petro estaba implementando un plan para desconocer los resultados electorales tras la primera vuelta.

"El país debe entender, como lo he denunciado desde antes de ser candidato, que Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones", afirmó el candidato.

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