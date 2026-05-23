Jefe del Comando Sur, que capturó a Maduro, estuvo en Venezuela en medio de sobrevuelos de aeronaves de EE. UU. en Caracas

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, la unidad militar que capturó a Nicolás Maduro en las quirúrgicas operaciones que sacudieron a Venezuela el pasado 3 de enero, visitó este sábado Caracas.

Donovan se encuentra en Venezuela en una jornada que coincide con un inusual simulacro en el que aeronaves de Estados Unidos sobrevolaron, con el permiso del régimen de Delcy Rodríguez, el cielo de Caracas.

“El general Francis L. Donovan estuvo en Caracas, Venezuela, hoy para su segunda visita oficial al país. Participó en discusiones bilaterales con líderes senior del gobierno interino, se reunió con el liderazgo y el personal de la Embajada de EE.UU., y observó a la fuerza conjunta realizar un ejercicio de respuesta militar”, expresó la cuenta oficial del Comando Sur.

El Comando además indicó que Donovan y “un contingente de miembros del servicio de Estados Unidos fueron transportados a Caracas por dos” aeronaves militares MV-22B Ospreys “que formaban parte del ejercicio”.

“Seguimos comprometidos con asegurar la implementación del plan de tres fases del presidente Trump —particularmente la estabilización de Venezuela— y la importancia de la seguridad compartida en todo el Hemisferio Occidental”, precisó la Unidad militar.

Además, indicó que Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el Hemisferio Occidental.

Este sábado se llevó a acabo en Caracas un inusual simulacro que incluyó sobrevuelo de aeronaves por la capital venezolana ante la mirada atónita de los habitantes, quienes registraron en redes sociales el evento.

El régimen venezolano publicó un comunicado sobre estos sobrevuelos e indicó que fueron hechos a solicitud de la Embajada de los Estados Unidos de América en Caracas.

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"Las autoridades nacionales competentes han autorizado la realización, el día sábado 23 de mayo, de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”, informó.