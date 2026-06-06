¿Cómo respiran los astronautas en el espacio? La emergencia que encendió las alarmas en la EEI

La NASA informó de una emergencia por dos fugas de aire a bordo de la Estación Espacial Internacional en el módulo ruso Zvezda, este evento obligó a cinco astronautas a refugiarse y prepararse para una evacuación.

En el programa La Tarde de NTN24, Sebastián Valencia, ingeniero aeronáutico, explicó las fallas que presenta la Estación Espacial Internacional.

Valencia recalcó que “estos son uno de los problemas más críticos que está actualmente en la estación espacial”.

Explicó que “hay una fuga de medio kilogramo por día, entonces medio kilogramo de aire se estaba perdiendo, hoy en día, esta fuga es de 3.7 kilogramos por día”

Cabe resaltar que la fuga de aire fue detectada originalmente en 2019. Ha sido monitoreada por la NASA y Rocosmos, aunque su tasa de escape es manejable, ha requerido aislar la sección.

Frente a esta situación nace una incógnita: ¿Cómo respiran los astronautas en el espacio?

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Valencia explicó que “ellos pueden respirar tranquilos”, sin embargo, las microfisuras en sí mismas provocan una pérdida paulatina de presión atmosférica y el escape de la mezcla respirable.

De acuerdo con infoespacial, cuando la tasa de fuga aumenta, desciende los niveles de oxígeno, lo que impacta directamente en los sistemas de soporte vital de la estación.