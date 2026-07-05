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Domingo, 05 de julio de 2026
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Viaje al espacio

La sonda espacial japonesa 'Hayabusa2' sobrevoló con éxito el asteroide 'Torifune' que se encontraba muy cerca a la Tierra

julio 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ilustración de la sonda espacial japonesa 'Hayabusa2' | Foto: AFP
Ilustración de la sonda espacial japonesa 'Hayabusa2' | Foto: AFP
Si se confirma que la nave pasó a menos de 800 metros de Torifune, la operación se convertirá en uno de los sobrevuelos más cercanos jamás realizados a un asteroide próximo a la Tierra.

Este domingo la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) informó que su sonda espacial sobrevoló con éxito el asteroide que estaba acercándose a la Tierra.

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La sonda espacial japonesa 'Hayabusa2' realizó con éxito el sobrevuelo cercano al asteroide 'Torifune' que se encontraba a aproximadamente 800 mentros de la Tierra.

Según detalló la agencia espacial japonesa, Hayabusa2, del tamaño de un refrigerador, sobrevoló a Torifune para evaluar si era capaz de desviar un asteroide que represente una amenaza para el planeta azul.

Para esta misión de observación de vuelo a corta distancia se requerían "capacidades de navegación extremademente precisas", puntualizó la agencia espacial japonesa.

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Hayabusa2, que se desplazaba a más de 18.000 kilómetros por hora, no estaba diseñada para chocar contra Torifune. Los científicos buscaban comprobar si podían controlar con gran precisión la trayectoria de la sonda, algo que sería esencial para una eventual misión de desvío de asteroides.

Una portavoz de la JAXA declaró a la AFP que "a las 18H35 (09H35 GMT), Hayabusa2 realizó un sobrevuelo de Torifune y la nave funcionó con normalidad".

Si se confirma que la nave pasó a menos de 800 metros de Torifune, la operación se convertirá en uno de los sobrevuelos más cercanos jamás realizados a un asteroide próximo a la Tierra.

La sonda Hayabusa2 fue lanzada desde el Centro Espacial Tanegashima de Japón en diciembre de 2014 con el objetivo de buscar información sobre la formación del Sistema Solar y sus orígenes, para ese entonces la sonda japonesa aterrizó en el asteroide Ryugu, el cual se encontraba a más de 300 millones de kilómetros de la Tierra.

Tras su misión en Torifune, Hayabusa2 tiene previsto un encuentro con otro asteroide conocido como '1998 KY26' en 2031. Esta maniobra consistirá en volar junto al asteroide e incluso poder posarse sobre él para tener información detallada.

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