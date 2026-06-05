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Viernes, 05 de junio de 2026
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Extraterrestres

Investigación científica calcula cuándo podría ocurrir el primer contacto con una civilización extraterrestre: ¿estamos cerca?

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Ovni | Foto Canva
Ovni | Foto Canva
De acuerdo con algunos de los modelos matemáticos utilizados por investigadores, “es posible escuchar algo en cualquier momento”.

La Organización SETI Institute lleva años rastreando el cielo en busca de señales artificiales, bajo la premisa de que, dadas las dimensiones del universo, resulte probable de que existan otras formas de vida inteligente.

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Parte de la explicación se encuentran en la inmensidad de nuestra galaxia. La Vía Láctea tiene una extensión aproximada a los 100.000 años luz, mientras que las señales emitidas por la humanidad apenas han recorrido una fracción mínima de esa distancia.

En ese contexto, la organización explica que, en términos astronómicos, nuestras comunicaciones todavía tienen un “alcance extremadamente limitado”.

La Paradoja de Fermi, plantea una pregunta fundamental, bajo el argumento de que si existen miles de millones estrellas y planetas potencialmente habitables, “¿por qué no hemos encontrado evidencia clara de otras civilizaciones?”.

Buscando responder a ese interrogante, durante una reunión de la American Astronomical Society, investigadores de la Universidad de Cornell presentaron su investigación que combinó la Ecuación de Drake con el alcance de señales de radio emitidas desde la Tierra.

El objetivo era determinar cuántas estrellas deberían ser alcanzadas por las trasmisiones humanas para que aumentaran desde un punto de vista estadístico las probabilidades de recibir algún tipo de respuesta.

De acuerdo con algunos de los modelos matemáticos utilizados por investigadores, “es posible escuchar algo en cualquier momento, pero se vuelve probable alrededor de 1.550 años a partir de ahora”, de acuerdo con lo divulgado por Voice of America.

Las nuevas estrategias para encontrar vida inteligente

La búsqueda de vida extraterrestre ha evolucionado en lo últimos años gracias a los avances tecnológicos. Además de rastrear señales de radio convencionales, los científicos están explorando las llamadas tecnofirmas, es decir, posibles evidencias indirectas de vida tecnológica en otros mundos.

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Entre ellas se encuentran emisiones electromagnéticas artificiales, sistemas de comunicación basados en láser e incluso en frecuencias poco estudiadas anteriormente.

Finalmente, aunque el primer contacto podría estar todavía muy lejos, los científicos coinciden en que la búsqueda “apenas comienza”.

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