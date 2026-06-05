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Viernes, 05 de junio de 2026
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Así fue el incidente por fuga de aire en la Estación Espacial Internacional que activó los protocolos de evacuación por varios minutos

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Estación Espacial Internacional (EEI) - AFP
Estación Espacial Internacional (EEI) - AFP
En un mensaje en X, Bethany Stevens, miembro del equipo de comunicaciones de la NASA, presentó la última actualización sobre el incidente.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) presentó su nueva actualización sobre el incidente en la Estación Espacial Internacional (EEI) tras una breve evacuación de los astronautas por una reparación por fuga.

Este viernes, la autoridad espacial norteamericana ordenó a los astronautas a bordo de la EEI que se refugiaran en una cápsula acoplada a la plataforma mientras sus colegas rusos llevaban a cabo una operación programada para reparar fugas en un módulo.

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En un mensaje en X, Bethany Stevens, miembro del equipo de comunicaciones de la NASA, informó que el equipo ruso de Roscosmos “ha pausado los esfuerzos de reparación estructural del viernes en el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, mientras se evalúan más mediciones y datos”.

Y agregó que “dado este desarrollo, la NASA ha instruido a los miembros de la tripulación dentro de la nave espacial Dragon que finalicen los procedimientos de refugio seguro y regresen a las operaciones planificadas a bordo de la Estación Espacial Internacional”.

Finalmente, agregó que seguirán trabajando de la mano de Roscosmos “en un enfoque colaborativo para abordar las fugas”.

Ante el hecho, los cinco astronautas ingresaron brevemente a la nave espacial Dragon acoplada a la EEI como medida de precaución. Dicha cápsula funciona como una especie de salvavidas en caso de requerirse una evacuación.

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En un comunicado estatal, Roscosmos señaló que al presurizar el túnel de transferencia, conocido como PrK, se registró una fuga.

"Durante una inspección del PrK, los cosmonautas descubrieron dos posibles puntos de fuga de aire. El primero fue sellado de inmediato mediante la aplicación de la primera capa del sellador bicomponente Germetall‑1. El segundo punto se encuentra en la parte cónica del PrK. Se está trabajando en la preparación para su sellado", detalló el texto.

Roscosmos y la NASA son dos de las entidades operadoras de la EEI, un laboratorio espacial que tiene su órbita a 400 kilómetros sobre la Tierra. En el lugar habitan astronautas de diversos países, trabajando y viviendo ahí durante meses.

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