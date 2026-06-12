Usuarios reportan caída en Facebook e Instagram en varios países

Este viernes 12 de junio en horas de la mañana varios usuarios de redes como X (Twitter) y TikTok reportaron que Facebook e Instagram están presentando fallas a la hora de navegar en dicha plataforma digital.

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Según la herramienta digital Downdetector, la cual valida errores en aplicaciones y redes sociales, Facebook e Instagram presentan problemas.

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En cuanto al registro, Downdetector sostiene inconvenientes en la App de Facebook e Instagram (56%), inicio de sesión (25%), sitio web (12%).

En X, muchos navegadores de internet han dejado diferentes comentarios en cuanto a la mencionada caída de Facebook e Instagram.

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"Si Facebook no abre, generalmente se debe a una caída temporal de los servidores. ¡A tener paciencia!", expresó un usuario de X.

"Esta falla es principalmente al intentar iniciar sesión, actualizar el feed y cargar contenido tanto en Facebook como Instagram", acotó otro usuario, también en X.

Hasta el momento, vale la aclaración, no se ha emitido información oficial sobre las causas de la interrupción.

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Facebook e Instagram, que hacen parte de Meta, son las principales plataformas de redes sociales del mundo que conectan a miles de millones de personas a través de la web y la aplicación móvil.

Estas redes permiten a los usuarios mantenerse conectados con amigos, familiares y comunidades mediante publicaciones, intercambios e interacción con contenido.