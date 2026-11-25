Por estos días se lleva a cabo el Mundial de Talla Baja en Marruecos, un torneo que recibe a 16 selecciones, entre ellas, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay.

Una chilena espectacular del brasileño Duduzinho se ha convertido en el momento más comentado del Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026, que se disputa en Rabat, Marruecos. La definición acrobática, ejecutada durante el partido ante Jordania, ya es considerada por aficionados y expertos como una anotación digna del Premio Puskás, reconocimiento que la FIFA entrega a la mejor anotación de cada temporada.

El gol se ejecutó en la victoria de Brasil por 3-2 sobre Jordania, correspondiente a la segunda jornada del torneo. La jugada destacó por la precisión técnica y el grado de dificultad de la ejecución, cuando Duduzinho conectó el balón en el aire y lo envió al fondo de la red con una chilena perfecta.

La selección brasileña alcanzó así su segundo triunfo consecutivo en el campeonato, después de haber vencido también por 3-2 a Irak en su debut. Con estos resultados, Brasil se consolida como uno de los favoritos del torneo que reúne a las mejores selecciones de fútbol de talla baja del mundo.

El video del gol se viralizó rápidamente en redes sociales, generando miles de reproducciones y comentarios. La definición acrobática ha sido comparada con algunas de las mejores anotaciones del fútbol convencional, destacando que la técnica y habilidad demostradas por Duduzinho no tienen nada que envidiar a las estrellas del fútbol profesional.

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El Mundial de Fútbol de Talla Baja es una competición que reúne a jugadores de estatura baja, promoviendo la inclusión y demostrando que el talento futbolístico no tiene barreras físicas. El torneo se ha convertido en una plataforma importante para visibilizar esta modalidad deportiva y el alto nivel técnico de sus participantes.

La actuación de Duduzinho no solo contribuyó a la victoria de su equipo, sino que se convirtió en uno de los momentos más memorables del campeonato. La chilena ejecutada por el jugador brasileño demuestra la calidad futbolística presente en esta competición y ha puesto el foco mediático internacional sobre el Mundial de Talla Baja.