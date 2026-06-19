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Mundial 2026

Argelia se queja ante la FIFA por "injusticia arbitral" en el debut contra Argentina en el Mundial 2026

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
La selección africana reclamó que Lionel Messi debió ser expulsado tras una fuerte entrada en el primer tiempo.

La Federación Argelina de Fútbol ha presentado una queja ante FIFA por lo que consideran una "injusticia arbitral" en el partido contra Argentina, en el que creen que Lionel Messi debió ser expulsado en la primera parte.

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A la media hora de juego y al disputar una pelota, Messi pisó con sus tacos el gemelo del defensor Aïssa Mandi, una acción que no fue considerada punible por el árbitro, el polaco Szymon Marciniak, y el VAR tampoco entró a valorar si el ocho veces Balón de Oro merecía una tarjeta roja.

Para entonces, la estrella argentina ya había abierto el marcador y luego anotó dos goles más para dar la victoria a los campeones del mundo frente a Argelia en el primer partido del Grupo J del Mundial e igualar a Miroslav Klose como máximos goleadores de la historia del torneo (ambos con 16).

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Según la misma fuente de la federación argelina, "la queja se refiere ante todo a la falta de Messi, que merecía una tarjeta roja según la opinión general".

"También hubo dos codazos sobre Ibrahim Maza y Anis Hadj Moussa, en situaciones que igualmente justificaban una expulsión", añadió.

Preguntada por los motivos de anunciar la queja tres días después del encuentro, esta fuente explicó: "No decimos que la selección argentina no fuera fuerte, pero no podemos permanecer en silencio ante una injusticia. Las tres acciones fueron perfectamente claras y el VAR no intervino".

La fuente precisó que la queja se presentó "al día siguiente al partido y dentro de los plazos reglamentarios fijados por la FIFA".

"No esperamos un cambio de resultado, pero sabemos que cada partido es objeto de una evaluación por parte de la comisión de arbitraje, que posteriormente toma las decisiones oportunas", añadió.

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Argelia disputará su próximo partido este lunes contra Jordania en Santa Clara, antes de concluir su campaña de la fase de grupos frente a Austria el 27 de junio en Kansas City.

Los Guerreros del Desierto participan en su quinto Mundial. Solo se han clasificado una vez para la fase de eliminación directa, en 2014, cuando cayeron por 2-1 tras la prórroga frente a Alemania.

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