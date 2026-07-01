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Miércoles, 01 de julio de 2026
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El Tren de Aragua

Estados Unidos ha detenido a al menos 350 miembros del Tren de Aragua, según informó fiscal general

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche | Foto: AFP
Fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche | Foto: AFP
En febrero de 2025, el gobierno norteamericano informó que designó al Tren de Aragua como una "organización terrorista extranjera".

Este miércoles se conoció que el gobierno de Estados Unidos ha logrado la detención de al menos 350 personas relacionadas con la temida organización criminal venezolana Tren de Aragua.

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Según anunció el fiscal general Todd Blanche en rueda de prensa, en lo que va de la administración Trump han detenido a 350 miembros o presuntos miembros del Tren de Aragua.

Blanche dijo en rueda de prensa este miércoles que "hemos detenido creo que en torno a 350 miembros o presuntos miembros de Tren de Aragua".

Además, anunció que junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, y fiscales de Texas e Illinois se logró la captura de ocho miembros del peligroso grupo criminal venezolano en varias operaciones, todos ellos inmigrantes ilegales.

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El funcionario de la administración Trump afirmó que cuatro de los ocho capturados son acusados de matar "a un padre delante de sus dos hijos menores tras un secuestro en 2024 en Texas" y que un quinto involucrado en el caso también fue arrestado, según explicó Blanche.

Mientras que otros tres fueron inculpados en Chicago por un "secuestro que terminó en ejecución".

El fiscal general también detalló que tras la designación del Tren de Aragua hace un año como organización terrorista extranjera, el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría considerar añadir cargos de terrorismo a medida que las investigaciones avancen.

En la rueda de prensa el fiscal dijo que "a menudo las acusaciones adicionales llegan luego, cuando podemos añadirlas".

La administración de Donald Trump ha prometido incrementar las operaciones militares en América Latina contra el crimen organizado.

En febrero de 2025, el gobierno norteamericano informó que designó al Tren de Aragua como una "organización terrorista extranjera".

Sin embargo, hasta julio de 2026 fue cuando Estados Unidos dio uno de los golpes más duros contra esta organización criminal tras anunciar que había dado de baja a alias 'Niño guerrero', máximo líder de la temida banda venezolana.

El mandatario norteamericano dio la noticia desde su cuenta de Truth Social, en donde lo calificó como "el infame líder de Tren De Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra".

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