Así fue el insólito autogol desde la mitad de la cancha que se dio en el juego Porto vs Nottingham Forest en la Europa League

Culminaron los juegos de ida de los cuartos de final de la Europa League que iniciaron el miércoles con el empate 1-1 entre el Sporting Braga y el Real Betis y terminaron este jueves con los juegos Friburgo vs. Celta, Bologna vs Aston Villa y Porto vs Nottingham Forest.

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En este último partido se dio un insólito autogol que terminó favoreciendo al equipo inglés. El delantero brasileño del Porto William Gomes abrió la cuenta al minuto 11, pero Martin Fernandes, dos minutos después, quiso jugar hacia atrás con el arquero Diogo Costa, pero no se dio cuenta en dónde estaba ubicado su compañero y terminó haciendo un gol en propia puerta desde fuera del área.

El autogolazo ocurrió cuando el partido todavía era joven, sin embargo, Porto no pudo imponerse ante el Nottingham Forest que se lleva un buen resultado para el juego de vuelta en su casa el próximo 16 de abril.

En otros resultados, el Friburgo tiene un pie en las semifinales de la Europa League tras imponerse 3-0 al Celta este miércoles en el Europa-Park Stadion alemán, mientras que el Aston Villa de Unai Emery también dio un gran paso a semifinales de la segunda competición europea al ganar 3-1 en Bolonia con doblete de Ollie Watkins.